Ираклий Гарибашвили признал факт получения незаконных доходов во время его пребывания у власти. Об этом сообщили на специальном брифинге в Службе государственной безопасности. Ранее, как в доме экс-премьера, так и домах бывшего главы СГБ Лилуашвили и бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе-Романова были проведены обыски, в ходе которых было изъято более 7 млн долларов. Также был задержан Коба Хундадзе — человек, который как заявляют в СГБ, был связан с Лилуашвили.

«Полностью признал факт получения незаконных доходов на протяжении многих лет», — заявили в СГБ Грузии, добавив, что в ближайшие дни ведомство рассмотрит вопрос о квалификации действий экс-премьера и избрании в отношении него меры пресечения. На данный момент Ираклий Гарибашвили предположительно на свободе, поскольку глава Агентства по борьбе с коррупцией СГБ Эмзар Гагнидзе не ответил на вопрос о задержании экс-премьер-министра, а в социальных сетях распространяется видео, где видно, как Гарибашвили покидает здание СГБ.

«Сегодня Ираклий Гарибашвили был допрошен Службой государственной безопасности и полностью признал факт получения незаконных доходов на протяжении многих лет. Соответственно, в ближайшие дни следствие на основании имеющихся и дополнительно полученных доказательств рассмотрит вопрос о квалификации его действий и избрании в отношении него меры пресечения», — заявили в ведомстве.

Признанию Гарибашвили в получении незаконных доходов предшествовали обыски в его доме, а также домах экс-главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе-Романова и связанных с ними лиц и других бывших чиновников, которые проводились 17 октября. В ходе обысков, как сообщает СГБ Грузии, было изъято 7 002 200 долларов США и 136 000 лари наличными, помимо этого были обнаружены и изъяты 198 единиц ювелирных изделий и часов, дорогостоящие картины, документация объёмом в несколько тысяч страниц, 50 мобильных телефонов и 119 электронных устройств.

СГБ Грузии не уточняет, в какой именно период своей политической деятельности Гарибашвили начал получать незаконные доходы. На высоких государственных должностях Гарибашвили провел в сумме почти 8 лет: дважды занимал пост премьер-министра Грузии, был министром внутренних дел, а также министром обороны.

Признание факта получения незаконных доходов не означает признания коррупции, — об этом заявила адвокат Ираклия Гарибашвили. В интервью «ТВ Пирвели» Лили Гелашвили подчеркнула, что вышеупомянутое заявление СГБ Грузии — это лишь мнение одной стороны. Гелашвили отмечает, что из-за следственного процесса сторона Гарибашвили ограничена в даче комментариев, однако вместе с этим анонсирует брифинг бывшего премьера, который пройдет в ближайшие дни.

«Нет, ни в коем случае это не означает признание коррупции. Это абсолютно другое определение. Одно дело — что было заявлено на брифинге, и совсем другое — то, что вы услышали только одну сторону. В интересах следствия на данном этапе мы не даём комментариев. Вы ведь не слышали показаний, соответственно, не знаете, что именно он признал, а что — нет. На данном этапе я не могу вам сказать <…> По этим вопросам заявление сделает сам Ираклий Гарибашвили», — заявляет адвокат Лили Гелашвили.

Руководитель «Дома правосудия» Эка Беселия отмечает, что, если исходить из заявления СГБ, в котором говорится, что в отношении Гарибашвили будет рассмотрен вопрос о мере пресечения, то можно утверждать, что экс-премьер уже находится в статусе обвиняемого или в скором времени ему будет предъявлено обвинение.

«К свидетелю не применяют меру пресечения. Формы меры пресечения — это заключение, залог, подписка о невыезде и т. д. В любом случае — форму меры пресечения выбирают обвиняемому. Он либо уже обвиняемый, либо ему скоро предъявят обвинение… и выберут меру пресечения. Я не люблю такие прогнозы, но возможно, речь идет о залоге», — заявила Эка Беселия в эфире «ТВ Пирвели».

Незаконные доходы не признает коррупцией не только адвокат Гарибашвили, но и ее коллега — один из членов семьи бывшего премьера. Как написал в соцсетях шурин Ираклия Гарибашвили, юрист по образованию Александр Тамазашвили, есть определенная разница между понятиями коррупция и незаконные доходы:

«Незаконные доходы и коррупция — это разные понятия. Давайте дождёмся завершения расследования и сделаем выводы потом. Время всё покажет… В одном же я абсолютно уверен: Ираклий никогда не предпринимал шагов, идущих против интересов Грузии, и не сделает этого в будущем — даже если это обернётся ущербом для него самого…».

Слова Александра Тамазашвили многим напомнили изданный в конце 2021 приказ Национального агентства государственного имущества, по которому Нуну Тамазашвили - его сестре и жене Ираклия Гарибашвили - был передан участок в Бакуриани площадью 5 958 квадратных метров с правом пользования на 49 лет. Главой грузинского правительства тогда был Ираклий Гарибашвили.

Политические оценки событиям, которые происходят вокруг фигуры Гарибашвили, дали и в оппозиции. Член «Национального движения» Анна Цитлидзе заявляет, что процесс над бывшим премьером не имеет ничего общего с борьбой коррупцией или со справедливостью, представляя собой конфликт внутри правящей партии «Грузинская мечта». Она уверена, что признание Гарибашвили сделал под угрозами.

«На самом деле, то, что сейчас происходит с Гарибашвили, не имеет никакого отношения ни к борьбе с коррупцией, ни к правосудию — это обычный рэкет со стороны Бидзины. С большой долей вероятности — и мы говорили об этом раньше — он (Иванишвили) требовал от Гарибашвили вернуть деньги обратно, в его «чёрную кассу», на что Гарибашвили не соглашался. Он говорил, что сможет вернуть только часть, потому что остальные деньги у него просто нет возможности вернуть. То, что мы сейчас наблюдаем — это, по-видимому, попытка довести его до того, чтобы он всё же согласился и передал украденные деньги обратно в чёрную кассу Бидзины Иванишвили. Гарибашвили всё это время фактически находился под домашним арестом, и я также уверена, что его так называемое «признательное показание» связано с тем, что ему угрожали», — заявила Анна Цитлидзе.

По мнению одного из лидеров «Коалиции за перемены» Нугзара Циклаури, главный мотив для нахождения у власти «Грузинской мечты» — это воровство, и последние шаги правящей партии в отношении бывших чиновников это подтверждаю:

«Когда Иванишвили пришёл к власти, он сказал, что для него важнее всего не допустить коррупцию, и что он будет уделять этому особое внимание. Но теперь оказывается, что вся вертикаль власти и практически каждый премьер-министр связан либо с предательством, как Гахария, либо напрямую с воровством. Сама «Грузинская мечта» нам говорит, что у неё был один президент — предатель, второй президент — предатель, один премьер — вор, второй премьер — вор. И это лишь вершина айсберга. Главный мотив их нахождения у власти — это воровство. И именно поэтому «Грузинская мечта» никогда не была на стороне простых грузин, где гибнут дети, а пожилым людям не хватает элементарных услуг», — заявляет один из лидеров «Коалиции за перемены».

Представители «Грузинской мечты» оставляют прерогативу комментировать вопрос Гарибашвили правоохранительным органам. Член правящей партии Арчил Гордуладзе заявил, что в их команде позиция в вопросах коррупции остается жесткой, и там не собираются делать поблажки кому-либо, несмотря на их статус.

«Говорить на эту тему тяжело, особенно когда речь идёт о конкретном человеке. Этот человек был премьер-министром нашей страны в течение многих лет, и признательные показания — действительно серьёзный вопрос. В то же время это правовая тема, и, соответственно, никто, кроме правоохранительных органов, не может ответить на ваш вопрос. <…> Когда речь идёт о коррупции или возможном коррупционном преступлении, позиция нашей команды была и остаётся максимально жёсткой», — сказал Гордуладзе в эфире Рустави 2.

По словам Гордуладзе, Иванишвили вернулся в политику в конце 2023 года именно для того, чтобы бороться с коррупцией в правительстве.

Признанию Гарибашвили в получении незаконных доходов предшествовало задержание Кобы Хундадзе – человека, связанного с бывшим главой Службы государственной безопасности Григолом Лилуашвили. По данным прокуратуры, из его дома изъяли 1 319 300 долларов США, разложенных по 94 конвертам. Следствием установлено, что обвиняемый, с целью придания законного вида имуществу, полученному в особо крупном размере незаконным путем, разработал многоэтапную преступную схему, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Джарджи Циклаури.

