Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Тбилиси

Отступники Бидзины Иванишвили

Бидзина Иванишвили, Ираклий Кобахидзе и Ираклий Гарибашвили (коллаж)
Бидзина Иванишвили, Ираклий Кобахидзе и Ираклий Гарибашвили (коллаж)

Ираклий Гарибашвили признал факт получения незаконных доходов во время его пребывания у власти. Об этом сообщили на специальном брифинге в Службе государственной безопасности. Ранее, как в доме экс-премьера, так и домах бывшего главы СГБ Лилуашвили и бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе-Романова были проведены обыски, в ходе которых было изъято более 7 млн долларов. Также был задержан Коба Хундадзе — человек, который как заявляют в СГБ, был связан с Лилуашвили.

«Полностью признал факт получения незаконных доходов на протяжении многих лет», — заявили в СГБ Грузии, добавив, что в ближайшие дни ведомство рассмотрит вопрос о квалификации действий экс-премьера и избрании в отношении него меры пресечения. На данный момент Ираклий Гарибашвили предположительно на свободе, поскольку глава Агентства по борьбе с коррупцией СГБ Эмзар Гагнидзе не ответил на вопрос о задержании экс-премьер-министра, а в социальных сетях распространяется видео, где видно, как Гарибашвили покидает здание СГБ.

Ираклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили

«Сегодня Ираклий Гарибашвили был допрошен Службой государственной безопасности и полностью признал факт получения незаконных доходов на протяжении многих лет. Соответственно, в ближайшие дни следствие на основании имеющихся и дополнительно полученных доказательств рассмотрит вопрос о квалификации его действий и избрании в отношении него меры пресечения», — заявили в ведомстве.

Признанию Гарибашвили в получении незаконных доходов предшествовали обыски в его доме, а также домах экс-главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе-Романова и связанных с ними лиц и других бывших чиновников, которые проводились 17 октября. В ходе обысков, как сообщает СГБ Грузии, было изъято 7 002 200 долларов США и 136 000 лари наличными, помимо этого были обнаружены и изъяты 198 единиц ювелирных изделий и часов, дорогостоящие картины, документация объёмом в несколько тысяч страниц, 50 мобильных телефонов и 119 электронных устройств.

СГБ Грузии не уточняет, в какой именно период своей политической деятельности Гарибашвили начал получать незаконные доходы. На высоких государственных должностях Гарибашвили провел в сумме почти 8 лет: дважды занимал пост премьер-министра Грузии, был министром внутренних дел, а также министром обороны.

Признание факта получения незаконных доходов не означает признания коррупции, — об этом заявила адвокат Ираклия Гарибашвили. В интервью «ТВ Пирвели» Лили Гелашвили подчеркнула, что вышеупомянутое заявление СГБ Грузии — это лишь мнение одной стороны. Гелашвили отмечает, что из-за следственного процесса сторона Гарибашвили ограничена в даче комментариев, однако вместе с этим анонсирует брифинг бывшего премьера, который пройдет в ближайшие дни.

«Нет, ни в коем случае это не означает признание коррупции. Это абсолютно другое определение. Одно дело — что было заявлено на брифинге, и совсем другое — то, что вы услышали только одну сторону. В интересах следствия на данном этапе мы не даём комментариев. Вы ведь не слышали показаний, соответственно, не знаете, что именно он признал, а что — нет. На данном этапе я не могу вам сказать <…> По этим вопросам заявление сделает сам Ираклий Гарибашвили», — заявляет адвокат Лили Гелашвили.

Руководитель «Дома правосудия» Эка Беселия отмечает, что, если исходить из заявления СГБ, в котором говорится, что в отношении Гарибашвили будет рассмотрен вопрос о мере пресечения, то можно утверждать, что экс-премьер уже находится в статусе обвиняемого или в скором времени ему будет предъявлено обвинение.

Эка Беселия
Эка Беселия

«К свидетелю не применяют меру пресечения. Формы меры пресечения — это заключение, залог, подписка о невыезде и т. д. В любом случае — форму меры пресечения выбирают обвиняемому. Он либо уже обвиняемый, либо ему скоро предъявят обвинение… и выберут меру пресечения. Я не люблю такие прогнозы, но возможно, речь идет о залоге», — заявила Эка Беселия в эфире «ТВ Пирвели».

Незаконные доходы не признает коррупцией не только адвокат Гарибашвили, но и ее коллега — один из членов семьи бывшего премьера. Как написал в соцсетях шурин Ираклия Гарибашвили, юрист по образованию Александр Тамазашвили, есть определенная разница между понятиями коррупция и незаконные доходы:

«Незаконные доходы и коррупция — это разные понятия. Давайте дождёмся завершения расследования и сделаем выводы потом. Время всё покажет… В одном же я абсолютно уверен: Ираклий никогда не предпринимал шагов, идущих против интересов Грузии, и не сделает этого в будущем — даже если это обернётся ущербом для него самого…».

Слова Александра Тамазашвили многим напомнили изданный в конце 2021 приказ Национального агентства государственного имущества, по которому Нуну Тамазашвили - его сестре и жене Ираклия Гарибашвили - был передан участок в Бакуриани площадью 5 958 квадратных метров с правом пользования на 49 лет. Главой грузинского правительства тогда был Ираклий Гарибашвили.

Политические оценки событиям, которые происходят вокруг фигуры Гарибашвили, дали и в оппозиции. Член «Национального движения» Анна Цитлидзе заявляет, что процесс над бывшим премьером не имеет ничего общего с борьбой коррупцией или со справедливостью, представляя собой конфликт внутри правящей партии «Грузинская мечта». Она уверена, что признание Гарибашвили сделал под угрозами.

Анна Цитлидзе
Анна Цитлидзе

«На самом деле, то, что сейчас происходит с Гарибашвили, не имеет никакого отношения ни к борьбе с коррупцией, ни к правосудию — это обычный рэкет со стороны Бидзины. С большой долей вероятности — и мы говорили об этом раньше — он (Иванишвили) требовал от Гарибашвили вернуть деньги обратно, в его «чёрную кассу», на что Гарибашвили не соглашался. Он говорил, что сможет вернуть только часть, потому что остальные деньги у него просто нет возможности вернуть. То, что мы сейчас наблюдаем — это, по-видимому, попытка довести его до того, чтобы он всё же согласился и передал украденные деньги обратно в чёрную кассу Бидзины Иванишвили. Гарибашвили всё это время фактически находился под домашним арестом, и я также уверена, что его так называемое «признательное показание» связано с тем, что ему угрожали», — заявила Анна Цитлидзе.

По мнению одного из лидеров «Коалиции за перемены» Нугзара Циклаури, главный мотив для нахождения у власти «Грузинской мечты» — это воровство, и последние шаги правящей партии в отношении бывших чиновников это подтверждаю:

Нугзар Циклаури
Нугзар Циклаури

«Когда Иванишвили пришёл к власти, он сказал, что для него важнее всего не допустить коррупцию, и что он будет уделять этому особое внимание. Но теперь оказывается, что вся вертикаль власти и практически каждый премьер-министр связан либо с предательством, как Гахария, либо напрямую с воровством. Сама «Грузинская мечта» нам говорит, что у неё был один президент — предатель, второй президент — предатель, один премьер — вор, второй премьер — вор. И это лишь вершина айсберга. Главный мотив их нахождения у власти — это воровство. И именно поэтому «Грузинская мечта» никогда не была на стороне простых грузин, где гибнут дети, а пожилым людям не хватает элементарных услуг», — заявляет один из лидеров «Коалиции за перемены».

Представители «Грузинской мечты» оставляют прерогативу комментировать вопрос Гарибашвили правоохранительным органам. Член правящей партии Арчил Гордуладзе заявил, что в их команде позиция в вопросах коррупции остается жесткой, и там не собираются делать поблажки кому-либо, несмотря на их статус.

Арчил Гордуладзе
Арчил Гордуладзе

«Говорить на эту тему тяжело, особенно когда речь идёт о конкретном человеке. Этот человек был премьер-министром нашей страны в течение многих лет, и признательные показания — действительно серьёзный вопрос. В то же время это правовая тема, и, соответственно, никто, кроме правоохранительных органов, не может ответить на ваш вопрос. <…> Когда речь идёт о коррупции или возможном коррупционном преступлении, позиция нашей команды была и остаётся максимально жёсткой», — сказал Гордуладзе в эфире Рустави 2.

По словам Гордуладзе, Иванишвили вернулся в политику в конце 2023 года именно для того, чтобы бороться с коррупцией в правительстве.

Признанию Гарибашвили в получении незаконных доходов предшествовало задержание Кобы Хундадзе – человека, связанного с бывшим главой Службы государственной безопасности Григолом Лилуашвили. По данным прокуратуры, из его дома изъяли 1 319 300 долларов США, разложенных по 94 конвертам. Следствием установлено, что обвиняемый, с целью придания законного вида имуществу, полученному в особо крупном размере незаконным путем, разработал многоэтапную преступную схему, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Джарджи Циклаури.

Подписывайтесь на нас в соцсетях


Форум

XS
SM
MD
LG