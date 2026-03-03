Пожар произошёл в головном офисе Liberty Bank в Тбилиси

В ночь на вторник в головном офисе Liberty Bank, расположенном на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси, произошёл сильный пожар. Огонь охватил одну сторону здания.

Пожар, причина которого пока неизвестна, был ликвидирован на рассвете. По информации банка, никто не пострадал.

Утром на странице Liberty Bank в Facebook было опубликовано заявление о том, что возгорание произошло в шахте вспомогательного лифта; пожар был обнаружен на ранней стадии и благодаря своевременному реагированию соответствующих служб не распространился на офисные помещения. Повреждён фасад левого крыла здания.

В банке сообщили, что это пространство физически отделено от остальных частей здания и не представляет угрозы для операционного функционирования. В Liberty Bank заявили, что работе банка ничто не угрожает, и процесс обслуживания продолжится без перебоев.

Одним из владельцев Liberty Bank является бизнесмен Ираклий Рухадзе.

В начале февраля 2026 года стало известно, что он продал телекомпанию «Имеди», придерживавшуюся проправительственной позиции. 24 февраля Великобритания ввела санкции против «Имеди».