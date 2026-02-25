В четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину правительство Великобритании увеличило санкционный список почти на 300 позиций. Под ограничения попали не только российские структуры, но и два грузинских телеканала — «Имеди» и PosTV. Лондон обвинил их в «дезинформации с целью дестабилизации Украины». Официальный Тбилиси это решение назвал «цензурой» и «проявлением трагедии европейской бюрократии». Но за политическими заявлениями стоит более прагматичный вопрос: смогут ли два рейтинговых проправительственных телеканала Грузии продолжать работу в прежнем режиме и что произойдет с их финансами, счетами и рекламодателями?

В чем суть санкций Великобритании

В официальном заявлении от 24 февраля Лондон указал, что оба проправительственных телеканала — «Имеди» и PosTV «распространяют преднамеренно вводящую в заблуждение информацию о полномасштабном вторжении России в Украину». Уточняется, что речь идет, в частности, о материалах, согласно которым, президент Украины представляется нелегитимным, Киев - «марионеточным режимом», Запад и Украина обвиняются в «дестабилизации Грузии».

На этом основании британское правительство заявило, что имеет «разумные основания подозревать», что обе медиаорганизации являются так называемыми «вовлеченными лицами». То есть это значит, что санкции введены не в рамках регулирования работы СМИ, а в рамках режима внешней политики и безопасности.

Британские санкции включают три ключевых элемента:

«Замораживание активов»

Все деньги и имущество человека или компании, находящиеся на территории Великобритании, замораживаются. Физическим и юридическим лицам в Великобритании запрещено проводить с ними любые финансовые операции — покупать активы, переводить средства, предоставлять деньги или имущество, напрямую или через посредников. Проще говоря, попавшее под санкции лицо в Великобритании не может ни распоряжаться своими активами, ни получать средства от других.

«Санкции в сфере трастовых услуг»

Это запрет на оказание помощи через трастовые структуры.

траст — это правоотношение, при котором учредитель передает имущество (деньги, акции, недвижимость) в собственность доверительному управляющему для управления в интересах третьих лиц.

Гражданам Великобритании, а также всем физическим и юридическим лицам, работающим на ее территории (включая юристов, консультантов и других специалистов), запрещено создавать трасты для подсанкционных лиц, оказывать им услуги, связанные с трастами, помогать управлять такими структурами.

«Дисквалификация директора»

Это запрет на управление британской компанией. Лицо, попавшее под санкции, не может быть директором компании, зарегистрированной в Великобритании, управлять ею или участвовать в управлении в любой форме.

Формально санкции действуют в пределах британской юрисдикции. Однако на практике их влияние, как говорят специалисты, значительно шире.

«Финансовые санкции выходят за пределы территории Соединенного Королевства и распространяются на всех «UK persons» в любой точке мира. Под «UK persons» понимаются юридические лица, созданные в соответствии с британским законодательством (включая их филиалы)», — пишет в соцсети основатель медиапроекта «Детектор расточительства» и главный редактор Forbes Georgia Шота Дигмелашвили.

Поэтому, по его словам, санкции редко остаются «решением одной страны» — они часто превращаются в фактор глобального финансового риска.

Банковский вопрос: почему это не просто политика

Когда Великобритания, США или Евросоюз вводят финансовые санкции против человека или компании, реакция финансовой системы обычно следует быстро и по стандартному сценарию. По информации грузинской службы Радио Свобода, сначала банки блокируют счета, пока не определят, какие именно ограничения применены и какие обязательства из этого следуют. В случае британских санкций это может означать: замораживание активов; запрет на операции в фунтах стерлингов; ограничения на сотрудничество с британскими компаниями и гражданами.

После выполнения прямого требования конкретной санкции банк самостоятельно решает, продолжать ли обслуживание подсанкционного клиента в других валютах — евро, долларах или лари. Это зависит от внутренней политики управления рисками.

Кроме того, коммерческие банки часто ограничивают работу не только с самим подсанкционным лицом, но и со связанными с ним лицами/компаниями, на основании банковской и иной персональной информации. Эти решения также принимаются на основе внутреннего анализа и оценки потенциальных рисков.

Отвечая на вопрос грузинской службы Радио Свобода о том, контактировали ли руководители «Имеди» с банками, где у компании открыты счета в других валютах (не только в фунтах), совладелец канала Илия Микелашвили сказал:

«Нет. По этому поводу я не буду делать комментариев».

Грузинские коммерческие банки в целом заявляют, что соблюдают санкционные требования. Однако детали применения санкций и внутренние механизмы оценки рисков обычно не раскрываются.

Два крупнейших банка страны — Bank of Georgia и TBC Bank — имеют корпоративную связь с Великобританией. Они работают по лицензии и под надзором Национального банка Грузии, но их материнские холдинговые компании зарегистрированы в Великобритании, акции продаются и покупаются на Лондонской фондовой бирже.

Согласно официальным разъяснениям Лондона, санкции распространяются на всех людей и компании, созданные по законодательству Великобритании, независимо от фактического места деятельности. При этом иностранные дочерние структуры автоматически не считаются подпадающими под британскую юрисдикцию. Однако, как отмечает главный редактор Forbes Georgia Шота Дигмелашвили, «глобальный эффект возникает по другой причине».

«Международная финансовая система основана на корреспондентских банках (прим.—посредниках), сети SWIFT, зарубежных клиринговых системах и регуляторах. Любой банк, работающий с международными платежами, стремится избежать риска обвинения в содействии подсанкционным субъектам», — пишет главный редактор Forbes Georgia Шота Дигмелашвили.

Реклама — ключевая точка уязвимости

Одним из самых чувствительных последствий санкций может стать рекламный рынок. По данным Национальной комиссии коммуникаций Грузии, только за III квартал 2025 года «Имеди» получил 14,4 млн лари рекламных доходов, а PosTV — 1,9 млн лари. Крупные бренды, включая Meama и Orbi Group, вложили в эфирное время сотни тысяч лари. Теперь рекламодатели рискуют столкнуться с юридическими и финансовыми ограничениями.

Председатель Национальной международной торговой палаты Фади Асли предупреждает, что реклама на этих каналах может повлечь вторичные санкции.

Вторичные санкции — это ограничительные меры, вводимые государством (чаще всего США) против третьих лиц, компаний или банков из третьих стран, за сотрудничество с лицами, уже находящимися под первичными санкциями.

«С точки зрения регулятора, банковский перевод за 30-секундный рекламный ролик — именно то и есть: предоставление средств подсанкционному субъекту, — пишет он в Facebook.

По словам Асли, есть и репутационный аспект. Сотрудничество с подсанкционным вещателем может спровоцировать политику «de-risking» со стороны международных партнеров, поставщиков и инвесторов, которые предпочитают избегать даже минимального намека на возможный скандал.

De-risking (снижение рисков) — это стратегия, при которой финансовые организации или государства массово прекращают или ограничивают отношения с определенными клиентами, секторами экономики или странами, чтобы избежать санкционных, правовых или репутационных рисков.

«Иными словами, несмотря на заявления телеканалов о том, что эти санкции ничего не значат, бизнес, финансирующий их через рекламу, вероятно, обнаружит обратное. Правовой и финансовый периметр вокруг этих каналов только что существенно ужесточился», — подчеркнул Асли.

Продажа перед штормом

Новый совладелец «Имеди» Илия Микелашвили заявил в беседе с грузинской службой Радио Свобода: «Это [санкции] не создаст нам никакого дискомфорта и ничто не станет препятствием». Сама телекомпания в своем заявлении также подчеркнула, что британские санкции «не имеют никакой цены».

Однако исследователь НПО «Международная прозрачность — Грузия» Александр Барамидзе считает, что последствия будут ощутимыми, и прежде всего в повседневной работе канала:

«Прежде всего это отразится на сотрудниках, поскольку они получают зарплату через банки (если только не получают ее наличными, что маловероятно). <...>. Любой банк заботится о своей репутации и о риске вторичных санкций. <...>. Что бы ни говорили пропагандисты, ни один банк, который хочет продолжать деятельность в современном мире, не станет рисковать. Возможно, они будут привозить чемоданы с наличными для выплаты зарплат — не знаю. Но банковские операции для них теперь будут крайне затруднены. <...>. Они оказались в очень тяжелой ситуации. Именно поэтому Рухадзе и сбежал с обреченного на затопление корабля», — сказал он в интервью «Батумелеби».

За несколько недель до введения санкций бывший владелец «Имеди» Ираклий Рухадзе продал телеканал «по символической цене» — за 1000 лари. Новыми владельцами стали Илия Микелашвили и еще пять сотрудников компании. Несмотря на продажу телеканала, Рухадзе оставался председателем Наблюдательного совета. Однако, согласно данным Публичного реестра, уже на следующий день после введения британских санкций он и еще трое членов совета обратились в реестр с просьбой вывести их из его состава. В каждом заявлении причиной ухода была указана смена владельца компании — при том, что собственник формально сменился за 20 дней до этого.

Ранее, в декабре 2024 года, Литва ввела санкции против Рухадзе. При этом сам бизнесмен перед этим заявлял, что не ожидает введения санкций против него.

Контроль над PosTV также недавно претерпел изменения. 52% доли телеканала принадлежит лидеру движения «Сила народа» (ответвление партии «Грузинская мечта») Виктору Джапаридзе, 24% — главному лицу телеканала Шалве Рамишвили, еще 24% — Темуру Чарелашвили. За месяц до введения британских санкций Джапаридзе делегировал управление своей долей Зазе Маридaшвили.

После объявления санкций Рамишвили написал в Facebook, что «Запад опустился»:

«Британия вводит против нас санкции, потому что мы не говорим, что Украина побеждает Россию».

Он также рассказал, что после известия о санкциях он и его соведущие Бачо Одишария и Гури Султанишвили отправились в ресторан «отметить» событие в грузинский ресторан.

«Потом хотели расплатиться лари (фунты-то у нас отобрали), но владелец ресторана — наш брат — и он нас угостил. Ну что, теперь понятно, как мы «переживаем» санкции, дорогие грузины?».

Идеология каналов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал решение Лондона «несерьезным и постыдным», а также расценил его как посягательство на свободу слова. Он подчеркнул, что государственные и частные компании должны продолжать сотрудничество с «Имеди» и PosTV.

«Все меры — значит все меры. Если в 2007 году на восстановление прав «Имеди» потребовалось пять лет, то сейчас нам потребуется максимум пять дней, чтобы полностью обеспечить защиту свободы СМИ как для «Имеди», так и для PosTV», — заявил Кобахидзе.

По данным исследовательской компаний Tri Media Intelligence (TMI), занимающейся измерением телевизионной аудитории, телеканалы «Имеди» и PosTV входят в топ-5 рейтинговых телеканалов. Первый из них занимает лидирующую позицию.

Оба канала считаются проправительственными и лояльными к партии «Грузинская мечта». Согласно исследованию НПО «Международная прозрачность — Грузия», телекомпания «Имеди», которая без критики освещает деятельность правящей партии, финансируется основателем и почетным председателем этой партии — Бидзина Иванишвили как минимум с 2018 года. Согласно исследованию организации, к концу 2022 года задолженность «Имеди» перед компаниями Иванишвили составляла 61 млн лари.

«Имеди» — один из старейших вещателей страны. Его риторика сегодня строится на противопоставлении нынешнего спокойствия «хаосу и войне», которые, по их версии, олицетворяет оппозиция. Главный нарратив — сохранение мира в регионе и предотвращение втягивания Грузии в военные конфликты, борьба с Deep State, подчеркнутое уважение к Патриархии и продвижение семейных ценностей.

Если «Имеди» — это классический телеканал с более институциональным стилем, то PosTV делает ставку на конфронтацию. PosTV вырос из интернет-платформы и сохранил более агрессивный стиль. Его называют «интеллектуальным спецназом» власти - журналисты не стесняются резких выражений в адрес оппонентов власти. Телеканал активно атакует западные НПО и либеральные группы, обвиняя их в попытках подорвать суверенитет Грузии.

