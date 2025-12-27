ОВГ расторгает контракт с сотрудником, который высказался о вмешательстве в деятельность

С 1 января 2026 года Общественный вещатель прекращает сотрудничество с режиссёром пульта Кахой Меликдзе, который одним из первых публично заявил о вмешательстве в профессиональную деятельность. Заявление о расторжении контракта было распространено 26 декабря – документ обнародовала группа «Защитники Общественного вещателя».

«Его вынуждали во время матчей национальной сборной часто показывать в эфире Ираклия Кобахидзе и официоз партии “Грузинская мечта”, даже в тех случаях, когда это противоречило стандартам и правилам УЕФА», - говорится в посте «Защитников Общественного вещателя», в социальной сети Facebook.

Каха Меликдзе работает на Первом канале с 1989 года.

«В связи с многократным нарушением внутреннего распорядка (что выражалось в неоднократном распространении им в публичном пространстве заявлений, наносящих ущерб репутации вещателя) […] он был освобождён от занимаемой должности», - говорится в приказе о его увольнении.

Претензии к Общественному вещателю по поводу освещения демонстраций, начавшихся в Грузии 28 ноября прошлого года, высказывала не только часть общества, но и сами сотрудники телеканала. По их мнению, редакционная политика телеканала была предвзятой в пользу правящей партии «Грузинская мечта».

Руководство канала расценивает подобную критику как репутационный ущерб. Сотрудников сначала предупреждают, а затем прекращают с ними сотрудничество.