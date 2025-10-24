Журналисты, оппозиционеры, активисты – задержания за «перекрытие Руставели» продолжаются

24 октября стало известно о задержании нескольких человек, предположительно по обвинениям, связанным с акцией протеста, которая ежедневно проходит на проспекте Руставели. Среди задержанных – гражданские активисты, оппозиционные деятели и рядовые граждане.

По данным телекомпании «Формула», задержан один из её основателей, режиссер Георгий Липонава. Предположительно, он был задержан по обвинению в «незаконном перекрытии дороги». По тому же обвинению ранее задержаны журналисты и ведущие «Формулы» Кета Цицкишвили, Цира Жвания и Вахо Саная.

Журналист интернет-издания «Публика» Басти Мгалоблишвили, выполнявший на проспекте Руставели профессиональные обязанности, сегодня был задержан, но вскоре отпущен.

Среди задержанных также – бывший журналист Общественного вещателя Васил Иванов-Чиковани и его супруга Маико Бокерия, член партии «Федералисты» Тенго Киртадзе, член партии «Дроа» Натия Летодиани и другие.

С конца ноября 2024 года в Тбилиси, на проспекте Руставели, а также в нескольких других городах Грузии проходят акции протеста с требованием назначения новых парламентских выборов и освобождения задержанных при разгоне демонстраций, которых участники называют политзаключёнными.

Партия «Грузинская мечта» неоднократно ужесточала законодательство, чтобы ограничить протестную активность: запретила использование лазеров, пиротехники и ношение масок, увеличила штрафы за перекрытие дорог и ввела административное заключение.

МВД начало активно применять новые меры с 19 октября, после принятия очередного пакета законов, ограничивающих свободу выражения мнений.

Несмотря на ужесточения, участники акции вновь перекрыли проспект Руставели 23 октября – в 330-й день протестов.