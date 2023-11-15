Палата представителей Конгресса США одобрила временное финансирование

Голосование во вторник по временному финансированию правительства США стало победой спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Оппозицию ему составили некоторые коллеги-республиканцы. За проект было подано 336 голосов, против - 95.

Палата представителей Конгресса CША приняла законопроект о временных мерах по финансированию правительства США для избежания шатдауна, констатируют Русская служба «Голоса Америки» и агентство Reuters.

Законопроект Джонсона предполагает продление финансирования военного строительства, транспорта, жилья, городского развития, сельского хозяйства, Управления по контролю за продуктами и лекарствами, пособий ветеранам, а также программ по энергетике и водным ресурсам до 19 января. Финансирование всех других федеральных операций, включая оборону, истекает 2-го февраля.

Законопроект будет передан на рассмотрение в Сенат. Оттуда, в случае одобрения, документ поступит на подпись президенту Джо Байдену.



Если законопроект о финансировании не будет согласован и подписан в срок, 18 ноября произойдет частичная остановка работы федерального правительства (шатдаун) – более 4 миллионов американских военных и госслужащих не будут получать зарплату, часть государственных услуг и платежей могут быть ограничены или задержаны.