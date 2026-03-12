Пашинян: Грузия не просила поднимать в Европарламенте тему отношений с ЕС

Премьер-министр Армении заявил, что грузинская сторона не просила его озвучивать с трибуны Европарламента озабоченность замороженным политическим диалогом между Тбилиси и Брюсселем. Об этом Никол Пашинян сказал в Ереване, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
По его словам, просьбы или призыва со стороны Грузии не было, но у сторон есть общие повестки, над которыми ведётся работа.
«Я выразил свою обеспокоенность с трибуны Европейского парламента, потому что мы действительно обеспокоены ситуацией в отношениях ЕС и Грузии — это нас тревожит», — сказал он.
Пашинян, выступая 11 марта в Европарламенте, отметил, что «наибольшей проблемой на пути евроинтеграции Армении в настоящее время является замороженное состояние политического диалога между ЕС и Грузией».
«Грузия для нас — это путь в Европейский союз, и мы приняли закон о запуске процесса вступления Армении в ЕС после того, как Грузия получила статус кандидата на членство в ЕС. Это сделало перспективу членства Армении в ЕС ощутимой. Мы ожидаем и просим, чтобы конструктивный процесс между ЕС и Грузией развивался. Это важно для Армении. Это так же важно, как и для Грузии», — сказал он.
- Национальное Собрание Армении 26 марта 2025 года одобрило проект закона о начале присоединения страны к Евросоюзу. 4 апреля закон подписал президент Армении. Премьер Никол Пашинян заявлял, что начало процесса вступления Армении в ЕС уравновешивает некоторые внешнеполитические риски. По его словам, Армения может стать членом ЕС только при условии одобрения народом этой инициативы на референдуме, а главным вызовом, стоящим перед Арменией в процессе присоединения страны к ЕС, является соответствие стандартам Евросоюза.
- В МИД РФ говорили, что «форсированное сближение Армении с Европейским союзом окажет негативные последствия как на союзнические отношения с Россией, так и на развитие интеграционных процессов на всём постсоветском пространстве».
- 2 декабря 2025 года в Брюсселе была подписана стратегическая повестка партнёрства Армения–ЕС, которая, как поясняли в МИД, отражает не только европейские устремления граждан Армении, но и «приверженность ЕС поддерживать суверенитет, территориальную целостность, демократию и социально-экономическую устойчивость». Документ призван стать новой дорожной картой отношений Ереван–Брюссель.
- Сегодня, 12 марта, комиссар ЕС по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер положительно оценил результаты Армении в процессе диалога с ЕС по либерализации визового режима.
