Пашинян: Грузия не просила поднимать в Европарламенте тему отношений с ЕС

Премьер-министр Армении заявил, что грузинская сторона не просила его озвучивать с трибуны Европарламента озабоченность замороженным политическим диалогом между Тбилиси и Брюсселем. Об этом Никол Пашинян сказал в Ереване, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По его словам, просьбы или призыва со стороны Грузии не было, но у сторон есть общие повестки, над которыми ведётся работа.

«Я выразил свою обеспокоенность с трибуны Европейского парламента, потому что мы действительно обеспокоены ситуацией в отношениях ЕС и Грузии — это нас тревожит», — сказал он.

Пашинян, выступая 11 марта в Европарламенте, отметил, что «наибольшей проблемой на пути евроинтеграции Армении в настоящее время является замороженное состояние политического диалога между ЕС и Грузией».

«Грузия для нас — это путь в Европейский союз, и мы приняли закон о запуске процесса вступления Армении в ЕС после того, как Грузия получила статус кандидата на членство в ЕС. Это сделало перспективу членства Армении в ЕС ощутимой. Мы ожидаем и просим, чтобы конструктивный процесс между ЕС и Грузией развивался. Это важно для Армении. Это так же важно, как и для Грузии», — сказал он.