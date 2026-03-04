Ситуация в регионе, ЕС, проект TRIPP и экономика — какие темы обсудили Пашинян и Кобахидзе?

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на совместном брифинге с армянским коллегой Николом Пашиняном подчеркнул важность дальнейшего углубления экономических отношений и добрососедства между странами на фоне «сложной ситуации в регионе».

По словам Кобахидзе, «Грузия не пожалеет усилий для укрепления мира и стабильности в регионе».

Пашинян выразил благодарность за гостеприимство и отметил, что перед странами открывается историческая возможность совместно преодолеть региональные вызовы.

Пашинян прибыл в Тбилиси 3 марта, откуда направился в регион Кахети. В Сигнахи состоялась неформальная встреча с Кобахидзе. После ужина Пашинян сел за ударную установку и аккомпанировал грузинской певице Мариам Шенгелия — видео он опубликовал в социальных сетях.

4 марта под сопредседательством премьеров Грузии и Армении прошло 15-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Перед совместным брифингом Пашинян и Кобахидзе подписали протокол заседания.

Заявления Кобахидзе

Кобахидзе охарактеризовал торгово-экономические отношения с Арменией как «очень хорошие»: «Армения входит в десятку наших торговых партнёров, а по туризму и числу посетителей — в тройку лидеров».

Он положительно оценил мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув, что «эти позитивные тенденции создают хорошую основу для совместной работы по обеспечению стабильности и мира в нашем регионе».

Армения является одним из важных торговых партнёров Грузии, однако в последние годы товарооборот снижается. Экспорт в Армению составил 767 млн долларов в 2023 году, 617,7 млн — в 2024-м и 552,9 млн — в 2025-м. Импорт: 336,8 млн долларов в 2023-м, 237,4 млн — в 2024-м, 233,1 млн — в 2025-м. Главные экспортные позиции за прошлый год — автомобили, спиртные напитки и нефтепродукты; импортные — медная руда, стеклянная продукция и сигареты. В 2025 году Армения заняла третье место по числу туристов в Грузии (948 299 человек) — после России и Турции.

Кобахидзе поблагодарил Пашиняна за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Заявления Пашиняна

Никол Пашинян сообщил, что на встрече с Кобахидзе обсуждались реализация проекта TRIPP («Маршрут Трампа за международный мир и процветание»), мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также отношения с Турцией.

«Я рассказал о взаимоотношениях Армении с Россией и подчеркнул, что у нас есть общие интересы в вопросах, касающихся региона и Евросоюза. Особо хочу отметить, что Грузия является для нас очень важным партнёром в контексте отношений Армении с ЕС. Это был один из ключевых пунктов нашего разговора, и я надеюсь, что мы продолжим сотрудничество в этом направлении с конкретными результатами», — заявил премьер-министр Армении.

Спустя год после начала переговоров о безвизовом режиме между Арменией и Евросоюзом в ноябре 2025 года Брюссель официально передал Еревану план действий по либерализации визового режима — перечень обязательств, которые Армения должна выполнить до его введения.

В марте 2025 года парламент Армении принял закон, призывающий правительство подать заявку на членство в Евросоюзе. Однако Пашинян заявлял, что для запуска этого процесса в стране необходимо провести референдум.