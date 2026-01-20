Politico: Макрон не намерен входить в «Совет мира» Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон отклонит предложение президента США Дональда Трампа войти в «Совет мира», сообщило Politico со ссылкой на Елисейский дворец. Ранее о намерении Макрона отказаться от участия в «Совете» писало агентство Bloomberg.

Подробности

Как утверждает Politico, решение было принято из-за опасений, что «Совет мира» будет обладать широкими полномочиями, выходящими за рамки переходного управления сектором Газа, и будет подрывать структуру Организации Объединенных Наций.

Reuters со ссылкой на неназванные источники пишет, что Франция намерена отклонить приглашение «на данном этапе» - также потому, что инициатива ставит под сомнение роль ООН.

Агентство сообщает, что согласно копии письма и проекта устава, с которыми оно ознакомилось, совет будет возглавляться Трампом пожизненно, начнет работу с урегулирования конфликта в Газе, а затем его деятельность будет расширена для решения других конфликтов.

Согласно уставу, который цитируют Bloomberg и другие СМИ, «Совет мира» описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности, восстанавливать надёжное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтами или находящихся под угрозой».

«Совет мира». Кто и как приглашен

Среди тех, то получил приглашение войти в состав «Совета мира» - президент России Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, по словам которого в Кремле изучают «все детали этого предложения».

Приглашение получил и белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщил его пресс-секретарь, добавив, что оно было воспринято положительно.

Ранее сообщалось, что приглашения в «Совет мира» получили также президенты Турции, Египта и Аргентины. По данным источников Reuters, приглашения также получили лидеры Франции, Германии и Австралии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была приглашена представлять Евросоюз.

Премьер-министр Канады Марк Карни сказал, что согласился, но, по утверждению Politico, Канада не будет платить за место в «Совете», и США не запрашивали денег.

Ранее сообщалось, что за то, чтобы стать постоянным членом «Совета мира», государство должно будет выплатить миллиард долларов. Неназванный американский чиновник рассказал Bloomberg, что собранные средства будут использованы для выполнения мандата «Совета мира» по восстановлению сектора Газа.

Помимо Трампа в состав «Совета», как сообщалось, могут войти представители его администрации - в частности госсекретарь Марко Рубио и спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.