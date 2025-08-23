Пашинян заявил об отказе от «Карабахского движения»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в заявлении, посвящённом 35-й годовщине принятия Декларации о независимости Армении, отметил, что этот документ, в котором высказываются претензии на территорию Нагорного Карабаха, был основан на внедрявшейся советскими властями модели патриотизма. Пашинян отметил, что реальной независимости Армения достигла только сейчас, после достижения мирных договорённостей с Азербайджаном и отказа от возможных претензий на Карабах.

Декларация о независимости Армении была принята Верховным советом Армянской ССР 23 августа 1990 года. В документе республика, входившая в состав СССР, переименовывается в Республику Армению и утверждается как независимое государство и субъект международного права, при этом в тексте не говорится о её выходе из СССР (Армения покинула Союз с его распадом в декабре 1991 года). В тексте также упоминается о «воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха», хотя прямо Карабах и не провозглашается армянским.

Как заявил Пашинян, положения декларации «выражали коллективные настроения политической и интеллектуальной элиты в Армении во времена её принятия». Эти настроения, в свою очередь, были основаны на «модели патриотизма, который для нас, армян, сфромировал Советский Союз». По мнению Пашиняна, этот патриотизм был направлен вовне, а не на саму территорию Армении, и его следствием стали и претензии на территорию Нагорного Карабаха (в советские времена - входившей в состав Азербайджанской ССР автономной области с преимущественно армянским населением). Так называемое Карабахское движение, деятельность которого привела в 1988 году к требованиям о передаче Нагорного Карабаха Армении, после чего в регионе начался кровавый конфликт, по мнению Пашиняна, отражало свойственную армянскому обществу «социопсихологию», навязанную, как утверждает премьер, советскими властями. Результатом деятельности движения, по мнению премьера, стала «стратегическая невозможность существования независимого армянского государства, поскольку страна, существующая в контексте внешнего конфликта, не может построить реальную независимость». Пашинян заявил, что пришёл к убеждению, что продолжать «Карабахское движение» было бы губительным для страны.

Пашинян отметил, что политика Армении под его руководством в последние годы привела к тому, что мир с Азербайджаном, начало реального диалога с Турцией стали возможными. «Республика Армения сейчас более независима, чем когда-либо», заключил Пашинян, отметив, что август нынешнего года стал началом времени мира и процветания для страны.

Россия в обращении не упоминается.

В 2023 году Азербайджан окончательно взял под контроль территорию Карабаха, которую не контролировал более 30 лет. Армянское население покинуло регион.

8 августа на совместной с президентом США Дональдом Трампом церемонии в Белом доме Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали договор о транспортном коридоре между Азербайджаном и входящей в его состав Нахичеванской автономной республикой, который пройдет по территории Армении. По предложению премьер-министра Армении транспортный коридор будет назван «Путь Трампа во имя международного мира и процветания».

Также был опубликован текст парафированного мирного договора между Азербайджаном и Арменией. В нём Армения и Азербайджан отказываются от территориальных претензий друг к другу, а также применения силы в отношении друг друга. Азербайджан ранее настаивал об исключении из конституции Армении отсылок к декларации независимости. Пашинян заявлял, что будет принята новая конституция, где этих отсылок не будет.

Как отмечают комментаторы, ключевая роль США в мирном процессе подчёркивает резкое уменьшение политического веса и влияния России в этом регионе.