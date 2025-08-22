В Турции начали строительство ж/д линии в рамках «Зангезурского коридора»

В турецкой провинции Карс сегодня, 22 августа, состоялась церемония закладки фундамента железнодорожной линии Карс – Ыгдыр – Аралык – Дилуджу, которая соединит Турцию с Нахичеванской автономной республикой Азербайджана.

Новый маршрут должен стать частью «Зангезурского коридора» – так в Баку и Анкаре называют транспортный проект, призванный связать основную часть Азербайджана с Нахичеванью через территорию Армении. Проект был активизирован в начале августа в Вашингтоне под названием «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

Железная дорога на территории Турции протянется примерно на 224 километра. Пропускная способность линии составит до 5,5 миллиона пассажиров и 15 миллионов тонн грузов в год. Стоимость строительства оценивается примерно в 2,4 млрд евро. Завершение проекта ожидается в течение четырёх–пяти лет, ориентировочно к концу 2029 года.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу, выступая на церемонии, подчеркнул, что речь идёт не только о транспортном сообщении, но и о стратегическом шаге, который укрепит геополитическую роль Турции как ключевого логистического узла между Азией и Европой. Он отметил, что новая линия даст толчок развитию восточных регионов страны, упростит экспорт сельхозпродукции и промышленной продукции, а также создаст новые возможности для туризма.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил письменное обращение в связи с церемонией закладки фундамента железнодорожной линии. Он заявил, что расширение железнодорожной сети между Россией, Азербайджаном, Арменией и Турцией окажет чрезвычайно позитивное влияние на региональную торговлю.

Напомним, что в настоящее время Азербайджан с Турцией связывает железнодорожная ветка Баку – Тбилиси – Карс, однако её загруженность остаётся минимальной.