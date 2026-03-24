Первая леди Грузии выступила на мероприятии, организованном Меланией Трамп

Первая леди Тамар Багратиони, супруга избранного «Грузинской мечтой» шестого президента Михаила Кавелашвили, выступила в Вашингтоне на рабочей сессии саммита «Вместе ради лучшего будущего», организованного первой леди США Меланией Трамп. Багратиони выразила благодарность принимающей стороне.

«Сегодня нас объединяет одна общая ответственность – благополучие наших детей и их будущее. Как первая леди, я всем сердцем служу этой миссии и прежде всего обращаюсь к вам как мать четверых детей, человек, который хорошо понимает и чувствует постоянную ответственность за заботу о благополучии ребёнка. Каждому родителю знакомо это тихое напряжение, которое мы носим в себе: желание защитить своих детей от опасностей. В то же время – дать им свободу расти, познавать мир и пользоваться возможностями стремительно развивающейся эпохи. Найти этот баланс непросто – это ежедневный вызов. Тихая, невидимая, но очень реальная забота, которую разделяют семьи по всему миру», - сказала Тамар Багратиони.

В двухдневном саммите, проходящем по инициативе президента США Дональда Трампа, участвуют представители более чем 40 стран. «Вместе ради лучшего будущего» - это глобальная коалиция, направленная на расширение возможностей детей через образование и технологии.

Об этой инициативе Мелания Трамп ранее говорила на 80-й Генеральной ассамблее Организации Объединённых Наций. Это первый случай, когда первая леди принимает в Белом доме представителей более чем 40 стран. Саммит открылся 24 и завершится 25 марта.