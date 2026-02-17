Прозвучавшие в ежегодном докладе парламенту главные послания президента Михаила Кавелашвили, избранный коллегией выборщиков, преимущественно состоящей из представителей партии «Грузинская мечта», повторили тезисы правящей «Грузинской мечты». Светлое будущее страны он видит только в условиях правления нынешней власти. Иронию критиков вызвало его заключение о том, что из-за политики бывшей партии власти - «Нацдвижения», многие граждане страдают проблемой ожирения. Однако не только этот вопрос в докладе Михаила Кавелашвили оказался для оппозиции нерелевантным.

Начав с поздравления в адрес грузинских олимпийцев, впервые взявших в фигурном катании серебро, Михаил Кавелашвили перешел в своей речи на политические достижения «Грузинской мечты».

Главное это то, что страна, благодаря политике правящей партии, выстояла перед тяжелым натиском со стороны внешних сил, имя которым - «евробюрократия».

«Ни для кого не новость, что европейская бюрократия, особенно после начала войны в Украине, грубо вмешивается во внутренние дела нашей страны и руководствуется двойными стандартами. Как видно, ей пока трудно смириться с тем, что Грузия - суверенное независимое государство. Она воспринимает нашу страну частью своего геополитического проекта, в рамках которого Грузия должна выполнять их конкретные цели. Но им придется смириться с тем, что Грузия - суверенное, независимое и достойной государство», — после этого Михаил Кавелашвили перешел к теме отношений с США.

Он напомнил, что с грузинской стороны выражена полная готовность к восстановлению стратегического партнёрства и началу отношений с чистого листа, что по многим направлениям взгляды руководства двух стран совпадают, поэтому теперь власти «внимательно будут следить за развитием событий, особенно с учётом сложной и непредсказуемой геополитической ситуации в мире».

Затронул президент Кавелашвили и инициативы главы правительства Ираклия Кобахидзе по открытию политических дебатов в СМИ с политическими оппонентами, а также с реформами в сфере образования. Ему все это очень нравится, и он считает это своевременным.

Не касаясь протестов со стороны академических кругов по этому поводу, Кавелашвили напомнил, что в свое время, в годы правления «Нацдвижения», был аннулирован университет физкультуры, что вызвало, по его мнению, дефицит учителей физкультуры.

«К чему это привело? Мы вместе с организациями здравоохранения провели исследование, и Грузия оказалась одной из ведущих стран Европы по статистике смертности от неинфекционных заболеваний. Мы проводили эти исследования 7–8 лет назад. Это ожирение - результат, которого добилось это пагубное правительство. Вот к чему привела их политика — разрушенная спортивная инфраструктура, нехватка учителей физкультуры. Сегодня по всей стране, во всех регионах, создаются многофункциональные спортивные сооружения, нам необходимо срочно создать инфраструктуру, чтобы наше население могло вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Мы должны каким-то образом увеличить число людей, желающих заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Это очень важный вопрос», — сказал бывший футболист Кавелашвили.

Тему Абхазии и Южной Осетии он затронул мельком:

«Оккупация наших исторических территорий остается главным вызовом для нашей страны. Наши послания ясны: мы должны сделать все, чтобы вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами построить единую, сильную, развитую и мирную Грузию. Наши шаги подтверждают, что мы не просто говорим о мире, но и действительно заботимся о его обеспечении, что может стать важной предпосылкой на пути к восстановлению доверия и возведению разрушенных мостов».

Повторил президент Кавелашвили и утверждение других представителей правящей партии о том, что в день муниципальных выборов 4 октября 2025 года власти предотвратили пятую попытку революции, когда оппозиция действовала по указанию внешних сил.

В речи Кавелашвили не было сказано ни слова об отношениях с Россией, о защите демократических ценностей и прав человека. К концу речи Михаил Кавелашвили, избранный коллегией выборщиков, преимущественно состоящей из представителей партии «Грузинская мечта», оповестил, что Грузия вступает в новый этап государственного развития, «отправной точкой которого должна стать забота о родине и защита её независимости».

«У грузин гораздо больше общего, чем различий. Поэтому мы должны уметь отбросить лишние эмоции и найти те вопросы, вокруг которых мы можем объединиться. Я уверен, что, объединившись вокруг национальных интересов, проявляя взаимное уважение и больше любви, мы сможем построить страну, которой будет гордиться каждый грузин», — заключил Михаил Кавелашвили.

Выступлений после его речи было мало: в парламенте всего две фракции — «Грузинская мечта» и «Гахария за Грузию».

Со стороны депутатов правящей силы нареканий к президенту не было, лишь пожелания. Депутат Владимир Божадзе предложил Михаилу Кавелашвили ратовать не только за спорт, но и за повышение рождаемости.

«Я хотел бы затронуть один очень важный вопрос — демографию. Вы знаете, что это очень важная проблема для нашей страны. Правительство и парламент Грузии очень активно работают в этом направлении. Однако я хотел бы попросить президента Грузии, как многодетного отца, лично принять участие в этих процессах и оказать особую поддержку молодым людям, чтобы они задумались о создании семьи и рождении детей», — обратился депутат Божадзе к Михаилу Кавелашвили.

Но не все прошло гладко. Глава фракции из партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» Шалва Кереселидзе начал с «правды двухлетней давности».

«Правда в том, что вы являетесь не президентом, избранным грузинским народом, а личным президентом (Бидзины) Иванишвили, что вы подтвердили в своей самой первой речи, когда в первых же словах поблагодарили не грузинский народ и свою родину, а Бидзину Иванишвили».

Непростительным считает оппозиционер и тот факт, что в ноябре 2024-го, когда мирных демонстрантов разогнали с особой жестокостью, президент наградил исполнителей этих «карательных операции» государственными орденами.

«Первая непоправимая ошибка, которую вы совершили, заключалась в том, что вы наградили орденом Чести палача женщин и детей во время митингов, подвергнутого санкциям в списке Магнитского, палача еще времен «Национального движения», Харебу [начальник Департамента особого назначения МВД Звиад Харазишвили] и его отряд. Однако я хочу сказать вам, что даже в этих условиях вы могли бы воспользоваться своим единственным реальным правом и поступить как народный президент, отпустив несправедливо арестованных студентов домой. Но вы этого не сделали и предпочли остаться президентом Иванишвили», — сказал оппозиционер Кереселидзе Михаилу Кавелашвили.

За президента заступились возмущенные критикой депутаты «Грузинской мечты». Лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия назвал «12 пустыми местами» весь депутатский состав из партии бывшего соратника «Грузинской мечты» Георгия Гахария, которых, как «агентуру внешних сил тайно протащили в парламент».

С учетом формальной роли президента в Грузии, как в парламентской республике, его выступление не привлекло особого внимания среди грузинских наблюдателей и пользователей соцсети. Раззадорили многих оппонентов власти лишь слова Кавелашвили о важности образования и том, что проблема ожирения в стране связана с пагубной политикой «Нацдвижения». Многие отмечали, что у Кавелашвили нет высшего образования, но это не помешало ему стать президентом страны.

