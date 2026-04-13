Петер Мадьяр о Грузии: «Мы продолжим добрые отношения»

Лидер партии «Тиса», победившей на парламентских выборах в Венгрии, и будущий премьер-министр Петер Мадьяр прокомментировал состояние венгерско-грузинских отношений.

Отвечая на вопрос грузинского журналиста, Мадьяр заявил, что намерен развивать отношения с Грузией, выразил готовность посетить Тбилиси и подчеркнул, что Венгрия не будет вмешиваться во внутренние дела других государств.

13 апреля, на следующий день после победы «Тисы» и поражения партии Виктора Орбана «Фидес», во время трёхчасовой пресс-конференции вопрос Мадьяру задал представитель провластного грузинского телеканала «Рустави 2»:

«Учитывая давнюю дружбу между Грузией и Венгрией, закреплённую в стратегическом партнёрстве, чего нам следует от вас ожидать? Продолжите ли вы отношения с Грузией и будет ли сотрудничество с грузинским правительством более тесным?»

В ответ Мадьяр высказался как об отношениях с Грузией, так и о связях с рядом балканских стран:

«Да, разумеется, мы продолжим добрые отношения с Грузией».

«В целом скажу следующее: то, что у правительства Виктора Орбана были тесные связи с какой-либо страной — на Балканах или где-либо ещё, — не означает, что у Венгрии будут худшие отношения с этой страной. А там, где отношения были плохими, мы их улучшим — ведь в наших общих интересах работать вместе, сотрудничать и добиваться успеха сообща».

«Я буду рад навестить вас в Тбилиси или в любом другом месте и с нетерпением жду совместной работы».

И добавил:

«Однако мы не будем вмешиваться во внутренние дела других стран. Мы не будем пытаться влиять на выборы — ни в вашей стране, ни в Северной Македонии, ни где-либо ещё. Это не в нашем стиле и не является делом ни одного европейского правительства. Каждый избирается для того, чтобы представлять электорат своей страны».

По итогам выборов, прошедших 12 апреля, правоцентристская партия «Тиса» получит конституционное большинство в парламенте Венгрии нового созыва.