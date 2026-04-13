Многие прозападные политики Грузии воодушевлены поражением Виктора Орбана и его партии «Фидес» и рассматривают как поражение «Грузинской мечты». Орбан был союзником правящей силы в ЕС, благодаря которому правящая сила избежала и санкций, и более строгого, адекватного, как считают оппоненты власти, ответа со стороны Еврокомиссии на антиевропейскую риторику и антидемократическую политику грузинской власти.

В Грузии ищут своего «Картвели». Фамилия венгерского победителя «Мадьяр» — самоназвание венгров. Победу Мадьяра и его партии «Тиса» и поражение Виктора Орбана с его партии «Фидес» с радостью и энтузиазмом встретили в прозападной части грузинского общества и оппозиции.

Одними из первых своими комментариями поделился секретарь внешнеполитического направления «Сильная Грузия — Лело» Григол Гегелия:

«От имени «Сильной Грузии» я поздравляю Петера Мадьяра, весь венгерский народ и международное сообщество, которые 16 лет ждали, когда закончится режим Орбана и Венгрия вернётся в лоно свободной Европы. Вчерашний день доказал, что даже авторитарные режимы рушатся через выборы. Вчера венгерский народ триумфально сверг на выборах режим, который был намного сильнее, талантливее и влиятельнее, чем режим «коцев» [«Грузинская мечта»]».

Гегелия счёл эту победу предвестником поражения власти в Грузии и призвал сделать выводы.

«Главный урок ясен: бороться, а не бойкотировать выборы! Демократический оптимизм вместо электорального нигилизма! Возвращение политики народу и её служение народу! Это было, есть и будет главным убеждением «Сильной Грузии» в нашей борьбе против режима», — заявил Гегелия.

Альянс оппозиции из 9 прозападных партий уже поздравил Петера Мадьяра и венгерский народ с победой. Одной из первых откликнулась пятый президент Саломе Зурабишвили.

«Петер Мадьяр, поздравления от всех грузин, которые молились за победу демократии в Венгрии! Мы верим в сильную Европу, которая не поддаётся российским гибридным или прямым агрессиям!» — пишет Зурабишвили в соцсети, там же заключая:

«Диктаторы уходят один за другим! Кто — мирно (всё-таки воспитанные европейцы), кто — мечом и войной! Но уходят! Ничто не вечно в этом мире! В этом и есть знак Пасхи: после смерти и несправедливости приходит жизнь и светлый день! Поздравляю!».

Своим наблюдением делится и представитель «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе:

«Каждый автократ гораздо слабее, чем вместе взятый народ. Это подтверждает то, что случилось в Венгрии вчера. В первую очередь Россия потеряла очень серьёзную опору в ЕС, так же, как и Иванишвили. Но самое главное — это то, что венгерский народ победил автократа. Потому что есть черта, после которой люди больше не верят в пропаганду. И если ты можешь вселить в людей надежду, она пробуждается и становится залогом победы».

Воодушевлён поражением Орбана и находящийся в вынужденной эмиграции бывший премьер-министр «Грузинской мечты», теперь лидер оппозиционной «За Грузию» Георгий Гахария.



«Пусть поражение России и её прокси-сил продолжается везде, где бы они ни действовали в масштабах всего мира. <…> извлечь уроки из его успеха в противостоянии и ослаблении популистско-авторитарных сетей, построенных Орбаном, чтобы можно было раз и навсегда противостоять им и ликвидировать их», — пишет Гахария. Возможно, между строк примеряя и на себя роль будущего грузинского Мадьяра. Ведь он тоже, как и Петер Мадьяр, в политическую жизнь страны вошёл через власть.

После победы венгерской оппозиции в грузинском политическом спектре ещё больше возрастает спрос на харизматичного, принципиального и напористого оппозиционного лидера, отмечали сегодня многие грузинские наблюдатели.

За объединение вокруг одного партийного лидера больше выступают в партиях «Сильная Грузия — Лело» и «Гахария за Грузию». Это стало одним из предлогов их отказа от участия в Альянсе оппозиции. Претендует на главную роль в оппозиционном спектре и «Нацдвижение» Михаила Саакашвили, однако в партии решили на время отказаться от таких амбиций и войти в Альянс оппозиции. Там, несмотря на венгерский пример единого оппозиционного лидера, продолжают считать, что грузинское общество устало от «политических мессий» и что уже более 500 дней протестующая прозападная часть общества более позитивно воспринимает оппозиционных лидеров, объединяющихся в коалицию вокруг не одной идеологии и цели — смещения 14-летнего правления «Грузинской мечты».

Грузинская власть, в отличие от других случаев европейских побед ее политических оппонентов, например молдавского, не стала откладывать поздравление. Сразу после сообщения о победе оппозиционной «Тиса» Ираклий Кобахидзе через соцсети поздравил Мадьяра, поблагодарив и «верного друга» Виктора Орбана. Премьер также сформулировал и ожидания «Грузинской мечты» от нового венгерского лидера.

«От имени грузинского народа и правительства Грузии поздравляю Петера Мадьяра и его партию с победой на парламентских выборах в Венгрии. Благодарю Виктора Орбана и его команду за многолетнюю твёрдую поддержку национальных интересов Грузии и грузинского народа. Грузию и Венгрию связывает долгая история дружбы и партнёрства, которая, безусловно, будет продолжена», — пишет Кобахидзе в соцсети.

На эту оперативность власти обращал внимание находившийся в Бухаресте в качестве наблюдателя на выборах глава парламентского комитета по процедурным вопросам Давид Матикашвили. У него не было нареканий ни к справедливости и прозрачности прошедших выборов, ни к выбору венгерского народа.

«Глава правительства Грузии от имени грузинского народа и властей поздравил победившую силу с победой на парламентских выборах. Для нас очень важно иметь наилучшие отношения с дружественной Венгрией, которые традиционно сохраняются на протяжении многих лет, и мы надеемся, что эта смена политического истеблишмента не повлияет на те исключительно хорошие отношения, которые существуют между венгерским и грузинским народами», — отметил Матикашвили в комментарии ОВГ, добавив, что выборы прошли в свободной обстановке.

Поддержка Виктора Орбана на этих выборах со стороны администрации президента США Дональда Трампа стала поводом для иронии немецкого европарламентария Сергея Лагодинского в контексте грузинской политики:

«Мы мечтали об этом моменте 16 лет. Мы разделяем чувства всех свободолюбивых венгров. И всех миролюбивых украинцев. Орбану конец. Да здравствует свобода! …Не могли бы мы, пожалуйста, пригласить Джея Ди Вэнса в Тбилиси прямо сейчас?» — задаётся на радостях риторическим вопросом европарламентарий Лагодинский на своей странице X.

Как система, созданная для сохранения власти, может обернуться против самой этой власти, на примере вчерашних итогов парламентских выборов в Венгрии пишет специалист по вопросам конституции и избирательной системы, член движения «За социал-демократию» Вахушти Менабде. Он напоминает, что Виктор Орбан и его партия «Фидес» внесли в избирательное законодательство поправки, которые дают преимущество правящей партии. Тем самым напоминая властям, что перекроенная избирательная система с целью сохранения власти может сыграть злую шутку не только с Виктором Орбаном, находившимся у власти 16 лет.

