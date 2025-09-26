Платформа «Салами»: Антикоррупционное бюро применило против нас репрессивный закон

Движение «Салами», занимающееся защитой прав этнических и религиозных меньшинств, заявляет, что Антикоррупционное бюро обратилось к ним с запросом «объемной и детальной информации». Согласно заявлению организации, 25 сентября они получили официальное письмо от бюро, которое, по словам платформы, связано с административным производством, начатым в их отношении.

«Согласно письму, производство начато на основании закона «о грантах»», — говорится в заявлении организации.

«Салами» подчёркивает, что является организацией, работающей над защитой прав этнических и религиозных меньшинств, которые считаются одной из самых уязвимых социальных групп в Грузии и ежедневно сталкиваются с системной дискриминацией.

«Принятие репрессивных законов значительно ухудшило положение платформы «Салами» и создало (и продолжает создавать) искусственные финансовые, юридические и политические барьеры. В результате у платформы ограничены возможности эффективно защищать права этнических и религиозных меньшинств. Сегодня, с помощью репрессивных законов, мы наблюдаем попытки полностью отнять у меньшинств те немногие рычаги, которые у них ещё остались».

«Салами» подчёркивает, что продолжит борьбу и не допустит лишения меньшинств их прав.

Гражданскому обществу и медиаплатформам, которые на протяжении многих лет существовали при поддержке международных доноров, серьёзные проблемы создал законы FARA (Закон об иноагентах) и в закон «о грантах».

Согласно требованиям FARA, организации, получающие финансирование от международных доноров, обязаны зарегистрироваться в качестве агентов. Абсолютное большинство неправительственных организаций отказались регистрироваться как агенты.

В результате многие организации уже закрылись или находятся на стадии закрытия.