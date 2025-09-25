«Спросили, на что были потрачены деньги, переведенные от Бачиашвили и Гилаури» - Жоржолиани о допросе

Допрос основательницы «Фонда Нануки», телеведущей и активистки Нануки Жоржолиани в прокуратуре по делу, которое в правящей партии «Грузинская мечта» называют «делом о саботаже», а оппоненты расценивают как политически мотивированное, длился около четырёх часов. 24 сентября прокурор Лаша Котрикадзе в беседе с журналистами заявил, что у стороны обвинения «есть доказательства, подтверждающие, что «Фонд Нануки» оказывал материальную поддержку этим насильственным акциям».

Речь идёт о протестах, начавшихся 28 ноября 2024 года, во время которых были задержаны сотни демонстрантов, многие из которых привлекались к уголовной ответственности.

При разгоне демонстраций сотрудники МВД неоднократно применяли насилие к протестующим, однако никто из них наказан не был.

Прокурор сообщил, что с 1 октября 2024 года по март 2025 года «Фонд Нануки» потратил более 150 000 лари «на уплату штрафов и помощь задержанным, а также их семьям».

«Деньги на пиротехнику?»

Обвинитель также утверждает, фонд потратил более 600 000 лари на покупку пиротехники, шлемов и противогазов.

«Если заявленная цель фонда — благотворительность, то какой благотворительной цели служит трата 600 тысяч лари на пиротехнику, шлемы и другие предметы, которые были напрямую доставлены на акции протеста?» — задал риторический вопрос прокурор журналистам.

В ответ на его заявление Нанука Жоржолиани написала в социальной сети Facebook, что «во время допроса прокурор только один раз осмелился упомянуть пиротехнику».

«Когда я потребовала доказательства, он сразу сменил тему. Несмотря на это, он снова упоминает пиротехнику в своих комментариях… Пусть твоя семья живёт с этой «правдой». А с правдой о том, что на пиротехнику не было потрачено ни тетри, пусть живёт моя семья. Особенно мои дети», — написала Жоржолиани.

О Нике Гилаури и Георгие Бачиашвили

Нанука Жоржолиани рассказала журналистам, что ей задавали «шаблонные вопросы», однако были и некоторые интересные, в том числе упоминали Георгия Бачиашвили и Нику Гилаури.

«Я пришла [в прокуратуру] с уставом «Фонда Нануки», чтобы ещё раз напомнить: все переводы соответствовали тем нормам, которые допускались уставом и на которые я имела право», — сказала она.

Жоржолиани отметила, что в фонд, счета которого заморожены с 17 марта, жертвовали деньги эмигранты, бизнесмены, представители банковского сектора и другие, суммы были разными, «от одного лари и до десятков тысяч».

«У меня было очень много жертвователей, но прокуратура из всех выделила только две фамилии – это [Георгий] Бачиашвили и [Ника] Гилаури», — заявила телеведущая после допроса.

Георгий Бачиашвили – бывший «личный финансист» основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, находится под арестом после признания его судом виновным в «присвоении криптовалюты», побега из страны и последующего насильного возвращения. Его имущество было арестовано.

Ника Гилаури — бывший премьер-министр, бизнесмен, брат исполнительного директора Georgia Capital Ираклия Гилаури.

«Прокуратуру интересовало, на что были потрачены деньги Бачиашвили и Гилаури», — сказала Жоржолиани и отметила, что при перечислении была указана целевая направленность средств.

«Я ответила на этот вопрос и даже сказала, что в случае с Гилаури, на мой взгляд, сегодня «Грузинская мечта» может предоставить вам больше информации, чем я. Поэтому я посчитала, что этот вопрос адресован не мне, а должен быть задан самому Гилаури… Это был очень интересный момент, есть темы, которые они не могут переварить. И одна из них – это», — добавила Нанука Жоржолиани.

Позже на своей странице в Facebook основательница «Фонда Нануки» написала, что на допросе «обстановка была далеко не простой»:

«Мы говорили о ворах, о Парцхаладзе, о ботасах, о похищенных миллиардах. Прокурор одновременно печатал и посматривал в сторону».

«Дело о саботаже» и «замороженные» организации

В рамках этого уголовного дела 27 августа были арестованы банковские счета семи неправительственных организаций. Представители некоторых из них уже были допрошены. Ранее, 17 марта, прокуратура заморозила счета следующих пяти организаций:

Благотворительный фонд «Фонд Нануки»

Благотворительный фонд «Просперити»

Благотворительный фонд «Фонд друг для друга 24/7»

НПО «Сирцхвилия» («Позор»)

НПО «Тбилисский дом прав человека»

На тот момент прокуратура заявила, что в назначении переводов из этих организаций значилось: «для нужд акций», «для борьбы», «на закупку инвентаря для акций», «для приобретения пиротехники», «для покупки противогазов для детей с передовой» и т.п.

Прокуратура по-прежнему утверждает, что гражданские организации «координированно финансировали участников протестных акций 2024 года для совершения насильственных действий против правоохранителей».

Международные организации и дипломатические представительства призывают власти Грузии немедленно отменить решение о заморозке банковских счетов независимых гражданских организаций, расценивая это как «атаку на фундаментальные права» и «акт политического преследования».