По делу об экстремизме для Навального запросили 20 лет колонии

Прокуратура в четверг потребовала приговорить оппозиционного политика Алексея Навального к 20 годам колонии особого режима по новому уголовному делу об экстремизме.

Об этом было объявлено в ходе выездного заседания Мосгорсуда в колонии во Владимирской области, где оппозиционер отбывает 9-летний срок по предыдущему делу. Приговор будет оглашен 4 августа.

Политика обвиняют сразу по шести статьям Уголовного кодекса, в том числе в создании и финансировании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму, реабилитации нацизма и вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий. В деле, в частности, идет речь о «Фонде борьбы с коррупцией» (ФБК) – основанной Навальным организации, которая по иску прокуратуры в 2021 году была признана экстремистской, а ее деятельность на территории России запрещена. Алексей Навальный вину не признаёт.

Для второго обвиняемого по делу, технического директора YouTube-проекта Навального Даниэля Холодного, прокуратура попросила 10 лет колонии общего режима.

Процесс в отношении Навального проходит в закрытом режиме. Дело слушается в исправительной колонии N6 поселка Мелехова Владимирской области.