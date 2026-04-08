В Абхазии сообщили о гибели малолетней девочки из-за жестокого обращения в семье

В самопровозглашенной республике Абхазия сообщили о гибели малолетней девочки. Ребенок скончался в результате жестокого обращения и насилия со стороны членов собственной семьи, заявила детский омбудсмен Мактина Джинджолия.

По её информации, прокуратура Гульрипшского района совместно с сотрудниками МВД проводит процессуальную проверку и необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

Джинджолия «принимает непосредственное участие в допросе несовершеннолетних, которые являются предполагаемыми свидетелями данного инцидента».

«Данный трагический случай является ярким свидетельством того, что Абхазия, к сожалению, не является исключением в отношении проблемы домашнего насилия. Насилие в семье по отношению к детям остается серьезной и болезненной проблемой нашего общества. Мы убеждены, что для эффективной защиты детей необходимо на законодательном уровне принять меры по криминализации домашнего насилия», — сказано в заявлении детского омбудсмена.

Позже о происшествии сообщило агентство «Апсныпресс»:

«7 апреля 2026 года около 22:50 в Центральный военный госпиталь Минобороны была доставлена в тяжелом состоянии малолетняя Лахина Габриэла Беслановна, 2022 года рождения. У ребенка зафиксированы множественные повреждения головы, лица, туловища, верхних и нижних конечностей. Несмотря на усилия медиков, 8 апреля 2026 года в 04:00 врачи Республиканской детской больницы констатировали смерть девочки».

Согласно сообщению, прокуратура Гульрипшского района проводит неотложные следственные и процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка. «По результатам следственных мероприятий будет дана уголовно-правовая оценка случившемуся».