Двое сторонников «Грузинской мечты» и одна оппозиционная активистка задержаны по уголовным статьям

Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании трёх человек в связи с событиями на улице Меликишвили в Тбилиси 8-9 сентября.

Двое из них обвиняются в насилии над демонстрантами. В частности, 59-летний Заза Мамаладзе ударил девушку по лицу и позже оскорблял протестующих непристойными жестами. Другой задержанный – 21-летний Ираклий Буачидзе – на акции размахивал дубинкой, которой ударил участника протеста, а затем, когда полицейский отобрал её, заявил: «Я ваш».

23-летняя оппозиционная активистка Меги (Ирма) Диасамидзе была задержана по обвинению в повреждении предвыборного баннера мэра Тбилиси и кандидата на новый срок Кахи Каладзе. По данным МВД, ей инкриминируется статья 187 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающая наказание за «повреждение или уничтожение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб». Санкции по статье варьируются от штрафа, общественных или исправительных работ и домашнего ареста до лишения свободы на срок от одного до пяти лет.

По словам участников протестов, 9 сентября у штаба Каладзе на улице Меликишвили Диасамидзе написала на его баннере «Русская мечта». Надпись вскоре была закрашена.

Сестра задержанной, Нели Диасамидзе, подтвердила задержание, написав в соцсети: «Режим пытается запугать нас такими методами. Именно поэтому мы должны ещё активнее бороться, чтобы до конца года Меги и все политические заключённые были на свободе».

Меги Диасамидзе участвует в акциях против политики «Грузинской мечты» с 2023 года.