Избирательный штаб кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе на улице Меликишвили — новый эпицентр противостояния между сторонниками власти и участниками проевропейских протестов. Уже второй вечер подряд оно перерастает в физические столкновения. Вечером в них пострадали женщины и журналисты.

Протестный марш численностью 30–40 человек традиционно проходил от Общественного вещателя к избирательному штабу действующего мэра и кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе. В отличие от предыдущих акций, в этот раз полиция не сопровождала демонстрантов. По словам участника шествия Онисе Окриашвили, обычно за маршем «следят как минимум три полицейские машины и около десяти пеших сотрудников».

Не было полиции и у самого штаба «Грузинской мечты», хотя акция протеста была анонсирована днем ранее. На месте уже собрались два десятка демонстрантов.

Штаб Каладзе со дня своего открытия стал новым эпицентром противостояния сторонников и противников власти. Торжественная церемония открытия длилась считанные минуты на фоне «коридора позора», устроенного участниками акции, и полицейских кордонов. С тех пор протестующие сначала собираются у штаба, а затем идут к парламенту.

Вечером 8 сентября у главного входа в офис демонстранты поднимали социальные вопросы, когда на них напали сторонники «Грузинской мечты». Это зафиксировано на фото сторонницы «Мечты» Хатии Сичинава в Instagram. Демонстранты отметили, что когда они пришли к офису, увидели машины, наполненные людьми.

«Они проезжали очень близко, вызывающе размахивая руками и матеря нас. В какой-то момент подъехал черный джип, водитель которого начал оскорблять людей. Участники акции подбежали, и я оказался там, чтобы увести оттуда своего друга. Потом нас начали бить сзади. Затем из других машин начали выходить люди», — написал Окриашвили в Facebook.

Полицейские прибыли примерно через 10 минут после начала противостояния и выстроили кордон. Сторонники «Мечты», находясь за полицейским кордоном, оскорбляли протестующих (демонстранты отвечали тем же) и кидали в протестующих бутылки, иногда попадая и в полицейских. На некоторых кадрах видно, как сторонники «Мечты» наносят удары по лицу полицейскому, однако реакции со стороны правоохранителей не следует. Для сравнения, журналистка Мзия Амаглобели получила два года лишения свободы за пощечину полицейскому, а несколько участников проевропейских акций были приговорены к четырем годам за нападение на сотрудников МВД.

Как следует из видео, снятых журналистами, нападавшие били демонстрантов не только кулаками, но и кидали в них металлические ограждения.

«Кадры избиения были ужасающими. Кроме того, они отнимали телефоны у людей сразу после избиений. Наши друзья избиты, один находится в больнице — его ударили по лицу, он головой ударился об асфальт и потерял сознание, ничего не помнит», — пишет Окриашвили.

Во время столкновения 9 сентября, когда полиции не было на месте происшествия в начале инцидента, пострадало около десяти граждан, некоторым из которых потребовалась госпитализация. Избитый возле штаба Кахи Каладзе Гиги Иосава вспоминает, что один из нападавших держал в руках кастет. На других кадрах один из сторонников «Мечты» держит в руках резиновую дубинку и бьет ею демонстранта.

«Дай мне [дубинку], брат, нельзя», — говорит ему полицейский.

«Я ее в машину отнесу, я ваш», — отвечает тот.

Представителям СМИ также мешали работать. У журналистов издания «Публика» Александра Кешелашвили и Кето Микадзе отобрали телефоны. Венгерского активиста и журналиста Ласло Роберта Мезеша избили.

Директору «OC Media» Мариам Никурадзе плеснули водой в лицо в присутствии нескольких полицейских. Сами полицейские помешали журналистской деятельности. Один из них силой вытеснил журналистку «Нетгазети» Кети Хуцишвили с дороги и оскорбил ее.

Женщины вообще чаще других становились объектами нападений. На распространенных видеозаписях видно, как взрослый мужчина из штаба Каладзе бьет девушку по лицу и затем убегает. На другом кадре молодой человек в футболке «Грузинской мечты» отбирает у журналистки телефон, применяя силу и удерживая девушку за шею,

Мэр Тбилиси Каха Каладзе на следующий день отрицал участие членов его штаба в насилии против женщин.

«Здесь нет ни одной женщины, покажите мне хоть одну женщину. Я не знаю, кто это, это вообще другая порода».

Другие члены «Мечты» поддержали мэрау, заявив, что вечером 8 сентября участники проевропейских акций были не «жертвами», а «насильниками».

Между тем, по словам демонстрантов, ни один из нападавших не был задержан правоохранителями.

«Били женщин, мужчин, пожилых людей. В какой-то момент появились полицейские, но они действовали растерянно, будто случайно оказались на месте, подтягивали штаны. Один из членов банды специально ударил полицейского локтем в лицо, но вряд ли ему грозит реальное наказание», — пишет участник акции.

Подразделения полиции, находившиеся на месте, не пресекли насилие, однако позднее было возбуждено расследование по статье Уголовного кодекса о групповом насилии, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет. Согласно пресс-релизу МВД, «в связи с инцидентом правоохранительные органы проводят соответствующие следственные действия». В то же время в ведомстве утверждают, что «сотрудники полиции на месте происшествия приняли меры для разрядки ситуации и предотвращения дальнейшей эскалации конфликта».

С этим не согласна Ассоциация молодых юристов, которая изучила все видеоматериалы, доступные в СМИ и соцсетях. По их словам, сотрудники полиции не предприняли необходимых действий для прекращения насилия и привлечения виновных к ответственности.

«Полиция на месте не задержала ни одного нападавшего, хотя анализ опубликованных кадров позволяет зафиксировать насилие и немедленно задержать нападавших. Полиция не задержала нападавших, хотя, как видно на кадрах, они применяли силу против самих полицейских. На одном видео видно, как полицейский отбирает у нападавшего предмет, которым он избивал демонстранта. Тревожно, что на кадрах видно, что вместо выполнения своих обязанностей и защиты мирных граждан от насилия полиция сама участвовала в препятствовании журналистской деятельности и оскорбляла журналиста», — сказано в заявлении.

Оппозиционные телеканалы самостоятельно идентифицировали нападавших. Среди них — директор ООО «Армия» и «Бойцовский клуб» Бека Мигриаули, президент студенческого самоуправления Национального университета Грузии Омар Габричидзе, член молодежного крыла «Грузинской мечты» Ираклий Буачидзе и другие.

Вечером 9 сентября стало известно, что МВД начало еще одно расследование, на этот раз по факту насилия или угрозы насилием во время предвыборной агитации и предвыборной кампании — это уголовно наказуемое преступление, которое карается штрафом или лишением свободы на срок от двух до трех лет.

«Министерство внутренних дел призывает всех граждан во время проведения предвыборной кампании воздерживаться от насилия, провокаций насилия и других действий, которые нарушают предвыборную атмосферу и мешают субъектам выборов проводить кампанию, что, в свою очередь, является наказуемым по закону деянием», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Грузинская служба Радио Свобода пыталась выяснить в МВД, установлены ли конкретные виновные по расследованию, начатому 9 сентября по факту группового насилия возле штаба Каладзе. Ведомство не дало ответа на этот вопрос.

