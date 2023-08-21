Под Москвой сбиты беспилотники. В аэропортах объявляли режим «Ковёр»

Министерство обороны России заявило, что под Москвой снова сбиты беспилотники.

Согласно сообщению ведомства, «беспилотный летательный аппарат самолетного типа» был обнаружен силами ПВО над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, беспилотник потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Пострадавших нет, говорится в пресс-релизе Минобороны России.

Село Покровское находится примерно в 65 километрах к западу от Москвы.

Через полчаса Минобороны России заявило о ещё одном сбитом в Подмосковье беспилотнике. Дрон «был обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области», говорится в сообщении военного ведомоства.

Это одно направление, но Истринский район находится ближе к Москве, чем Рузский.

Главный редактор прокремлёвского телеканала RT Маргарита Симоньян утверждает, что один из двух сбитых утром в понедельник беспилотников упал рядом с её домом в Истринском районе. «На соседней с нами улице», - написала Симоньян в телеграме и выложила фото.

В московских аэропортах Внуково и Домодедово были введены ограничения на приём и отправление рейсов, сообщает ТАСС. В Шереметьеве также были задержаны и перенаправлены несколько рейсов.

По данным «Базы», во всех московских аэропортах объявляли режим «Ковёр». Во время его действия вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, должна совершить немедленную посадку или покинуть район, где объявлен режим «Ковёр». В 8:30 утра по московскому времени все ограничения были сняты. Позже в Росавиации сообщили, что из-за атаки беспилотников на Москву на запасные аэродромы перенаправили 45 пассажирских рейсов.

19 августа Минобороны отчиталось о подавлении дрона на подлёте к Москве, он упал рядом с подмосковным Путилково. 20 августа несколько российских регионов подверглись атаке БПЛА. В Московской, Ростовской и Белгородской областях разрушений и пострадавших не было. В Курске беспилотник врезался в здание вокзала, пять человек получили лёгкие ранения.

Минобороны России обвинило в атаках Украину. Киев атаки, как правило, не комментирует.