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Под Москвой сбиты беспилотники. В аэропортах объявляли режим «Ковёр»

Иллюстративное фото

Министерство обороны России заявило, что под Москвой снова сбиты беспилотники.

Согласно сообщению ведомства, «беспилотный летательный аппарат самолетного типа» был обнаружен силами ПВО над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, беспилотник потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Пострадавших нет, говорится в пресс-релизе Минобороны России.

Село Покровское находится примерно в 65 километрах к западу от Москвы.

Через полчаса Минобороны России заявило о ещё одном сбитом в Подмосковье беспилотнике. Дрон «был обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области», говорится в сообщении военного ведомоства.

Это одно направление, но Истринский район находится ближе к Москве, чем Рузский.

Главный редактор прокремлёвского телеканала RT Маргарита Симоньян утверждает, что один из двух сбитых утром в понедельник беспилотников упал рядом с её домом в Истринском районе. «На соседней с нами улице», - написала Симоньян в телеграме и выложила фото.

В московских аэропортах Внуково и Домодедово были введены ограничения на приём и отправление рейсов, сообщает ТАСС. В Шереметьеве также были задержаны и перенаправлены несколько рейсов.

По данным «Базы», во всех московских аэропортах объявляли режим «Ковёр». Во время его действия вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, должна совершить немедленную посадку или покинуть район, где объявлен режим «Ковёр». В 8:30 утра по московскому времени все ограничения были сняты. Позже в Росавиации сообщили, что из-за атаки беспилотников на Москву на запасные аэродромы перенаправили 45 пассажирских рейсов.

19 августа Минобороны отчиталось о подавлении дрона на подлёте к Москве, он упал рядом с подмосковным Путилково. 20 августа несколько российских регионов подверглись атаке БПЛА. В Московской, Ростовской и Белгородской областях разрушений и пострадавших не было. В Курске беспилотник врезался в здание вокзала, пять человек получили лёгкие ранения.

Минобороны России обвинило в атаках Украину. Киев атаки, как правило, не комментирует.

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