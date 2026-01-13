Подтверждается, что капитан танкера, задержанного США – гражданин Грузии

Капитаном танкера Bella-1 (Marinera), задержанного США 7 января в Атлантическом океане, является гражданин Грузии Автандил Каландадзе, моряк из Батуми. Эту информацию грузинской службе Радио Свобода подтвердили другие моряки. По предварительным данным, на борту танкера находились ещё пять граждан Грузии. 7 января официальные лица США сообщили о намерении привлечь членов экипажа к уголовной ответственности. Им предъявлены обвинения в перевозке нефти в обход санкционного режима.

На данный момент не уточняется, на какой стадии находится расследование и когда может состояться судебный процесс. 9 января Министерство иностранных дел России заявило, что по обращению Москвы президент США распорядился освободить двух российских членов экипажа танкера, и в ближайшее время они вернутся на родину. О судьбе граждан Грузии информации пока нет, официальные грузинские ведомства её не предоставляют.

По последним данным, экипаж Bella-1 (Marinera) состоял из 17 граждан Украины, 6 граждан Грузии, 3 граждан Индии и 2 граждан России.

Моряки сообщают, что танкером, задержанным США, управлял 47-летний Каландадзе. Его семья проживает в Батуми – у него жена и несовершеннолетний ребёнок. Его коллеги предполагают, что капитан вместе с другими членами экипажа до сих пор находится на борту судна с момента задержания танкера 7 января американскими силами при поддержке Великобритании у берегов Исландии.

По последней информации, в последние дни на танкере проводились активные следственные действия. О результатах обысков распространяются лишь неофициальные и неподтверждённые сведения.

Точное местонахождение Bella-1 (Marinera) в настоящее время неизвестно, а на порталах морской навигации доступна лишь устаревшая информация.