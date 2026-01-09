Захарова: Трамп освободит двух граждан РФ из экипажа Marinera

Президент США Дональд Трамп в ответ на обращение российских властей принял решение освободить двух граждан России – членов экипажа танкера Marinera (ранее Bella 1), задержанного американскими властями. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она подчеркнула, что Россия «признательна» Трампу за это решение.

Сам Трамп сообщение пока не комментировал.

Захарова также сказала, что российская сторона приступает «к срочной практической проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения» российских граждан.

Ранее СМИ сообщали, что на борту судна, в конце прошлого года перерегистрированного в России и в момент задержания таким образом шедшего под российским флагом, находились двое граждан России, а также граждане Грузии и Украины. Радио Свобода и проект «Система» выяснили, что владелец судна имеет связи, в частности, с проектами бежавшего из Молдовы и связанного с Кремлём миллиардера Илана Шора.

В МИД Грузии ранее заявили, что для уточнения информации о нахождении на борту грузинских граждан проводят соответствующую работу.

«На данный момент в Министерство иностранных дел не поступало сведений о задержании граждан Грузии», – рассказали в ведомстве 8 января.

В Агентстве морского транспорта Грузии заявили, что уточняют «фактические обстоятельства, в том числе осуществляют идентификацию судовладельческой компании и сбор информации о грузинских членах экипажа».

Судно было захвачено в результате операции американских военных при содействии Британии 7 января в Северной Атлантике. США обвиняют танкер в нарушении санкционного режима в отношении Ирана и Венесуэлы. Операция по преследованию танкера велась более двух недель. Власти США заявили, что членам экипажа могут быть предъявлены уголовные обвинения. МИД России осудил захват судна, назвав действия США «колониальными замашками».

В интервью Fox News 8 января Трамп сказал, что решение задержать судно не было «трудным», хотя в районе, где находился танкер, были российская подводная лодка и эсминец. Российские корабли решили «не связываться» с американскими военными и ушли, заявил Трамп. О том, что Россия направляет подлодку к месту, где находилась Marinera, ранее сообщал ряд СМИ, официально Москва это не комментировала. «Мы захватили судно и прямо сейчас с него выгружают нефть», — сказал президент США. Ранее при этом сообщалось, что танкер шёл пустым, без груза. Он не ответил на вопрос о том, был ли у него телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после захвата танкера. «Я не хочу об этом говорить», — сказал Трамп.