Politico: Коррупция в Украине – главная угроза для американской помощи Киеву

В Вашингтоне наблюдают за фактами коррупции в Украине с гораздо большим беспокойством, нежели публично признаётся администрацией президента Джо Байдена. Это следует из конфиденциального документа о стратегии США, полученного редакцией издания Politico.

В несекретной версии долгосрочного плана США названы многочисленные шаги Вашингтона, направленные на оказание помощи Киеву в преодолении коррупции. В тексте подчеркивается, что коррупция в верхних эшелонах власти может подорвать доверие общественности и зарубежных лидеров к украинскому правительству военного времени.

В конфиденциальной версии документа о национальной стратегии содержится больше подробностей о целях США в Украине. Речь идет о приватизации банков, о помощи школам в преподавании английского языка, чтобы заинтересовать военных в адаптации протоколов НАТО. Многие цели сформулированы для сдерживания коррупции, разъедающей страну.

Секретная версия документа намного резче той 22-страничной версии, которая, без всякой помпы, была опубликована на сайте Государственного департамента примерно месяц назад и осталась почти незамеченной.

Тот факт, что наиболее резкие оценки были сохранены для секретной версии, показывает чрезвычайную серьезность положения, в котором находится администрация Байдена, считает издание Politico.