Politico: Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг останется на этом посту еще на год, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Официальный представитель США заявил, что продление полномочий Столтенберга на посту генсека это уже «решенное дело».

Высокопоставленный дипломат из Западной Европы подтвердил эту информацию и сказал, что решение «будет официально оформлено на следующей неделе».

Высокопоставленные дипломат из Восточной Европы и чиновник НАТО также подтвердили наличие консенсуса в Североатлантическом союзе о продлении полномочий Столтенберга.

Как пишет издание, страны – члены НАТО хотели принять решение о том, кто будет занимать пост генсека, до крупного саммита Североатлантического союза, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Отмечается, что союзники потратили несколько месяцев на принятие этого решения – в качестве возможных преемников рассматривались премьер-министр Дании Метте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

На принятие этого решения повлияло российское вторжение в Украину, пишет Politico. Ряд стран предпочли поддержать опытного политика, известного своей осторожной риторикой, в политически сложное для НАТО время.