В Евросоюзе обсуждаются возможные планы по изменению системы голосования, в случае, если партия действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана победит на выборах. Об этом сообщает Politico со ссылкой на 10 европейских дипломатов, которые вовлечены в процесс обсуждения.

По словам собеседников издания, изменения должны помочь избегать блокировку или излишнее затягивания решений, которые принимаются во время голосований в ЕС. Ранее Виктор Орбан и дипломаты из Венгрии неоднократно угрожали и блокировали голосования.

В последний раз Венгрия заблокировала пакет санкций в отношении России и кредит Украине в 90 миллиардов евро из-за прекращения поставок по нефтепроводу «Дружба», который был поврежден после российского обстрела на территории Украины.

«Никто не имеет права шантажировать Европейский Совет, никто не имеет права шантажировать европейские институции. То, что делает Венгрия, — категорически неприемлемо», — ранее говорил президент Европейского Совета Антонио Кошта.

В рамках системы принятия решений дипломаты говорят о возможном расширении методов голосования квалифицированным большинством. При таком подходе для принятия решения требуется 55% голосов от стран, представляющих 65% населения ЕС. Но в вопросах внешней политики и в некоторых случаях принятия бюджета требуется одобрение всех стран-членов. Но этот сценарий может не понравиться многим странам.

Другой вариант — формирование так называемых «коалиций желающих». Они уже используются при поддержке Украины в вопросах поставок вооружения. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что подобный формат может быть приемлемым для обхода пункта о единогласном голосовании.

Ещё один вариант — лишение страны права голоса. Статья 7 европейского соглашения уже позволяет лишать страны голоса, если она фундаментально нарушает ценности ЕС. Бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что это может быть действенным методом давления на Венгрию, но не факт, что остальные 26 стран проголосуют единогласно.

В то же время большинство дипломатов сообщили, что сценарий возможного исключения Венгрии из ЕС всерьёз не рассматривается.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля.



