МВД Грузии: обнаружена кустарная нарколаборатория, три теплицы и до 28 килограммов метадона

В Министерстве внутренних дел Грузии сообщают о масштабной спецоперации против наркопреступлений, в ходе которой было изъято до 28 килограммов метадона.

Как заявил на брифинге в ведомстве директор департамента полиции Аджарии Георгий Бухрашвили, это крупнейшее количество метадона, когда-либо изымавшееся полицией:

«В последние дни сотрудники Министерства внутренних дел провели в Тбилиси и регионах очередные успешные полицейские мероприятия против организованной преступности. Обнаружена кустарная нарколаборатория, три теплицы, предназначенные для культивирования наркотических средств, а также беспрецедентное количество – до 28 килограммов метадона… В результате обысков личных и жилых помещений задержанных по обвинению в наркопреступлениях, а также в ходе следственного эксперимента, из указанных ими мест изъяты подготовленные к сбыту наркотические средства и материалы, необходимые для их фасовки».

В нарколабораториях, развернутых в жилых квартирах по различным адресам в Тбилиси и регионах преступники кустарным способом изготавливали различные виды наркотических средств и психотропных веществ. В теплицах же, в особо крупном размере незаконно выращивалось и культивировалось наркотическое средство каннабис, сообщают в МВД.

Материалы, необходимые для культивирования наркотиков, а также денежные средства, предположительно полученные от их реализации, были изъяты качестве вещественных доказательств. Правоохранители изъяли и огнестрельное оружие, а также боеприпасы.

Расследование ведётся по статьям 236, 260, 261, 262, 263 и 265 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающих наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее власти неоднократно заявляли об активизации борьбы с наркопреступлениями и задержании десятков обвиняемых.