Прокуратура назвала сына экс-премьера Жвания среди организаторов убийства Нико Кварацхелия

Прокуратура заявляет о раскрытии дело об организации убийства программиста Нико Кварацхелия. Соответствующее обвинение предъявлено находящимся в заключении братьям Гураму и Давиду Какаулия, а также их другу Бесариону (Буса) Жвания – сыну бывшего премьер-министра Зураба Жвания. Братья Какаулия находятся под стражей, Жвания объявлен в розыск.

По версии следствия, братья Какаулия с целью «мести» так называемому «вору в законе», отцу Нико Кварацхелия – Гие Кварацхелия, а также для укрепления собственного авторитета в криминальном мире, задумали заказное убийство его сына.

«Отец братьев Какаулия, так называемый вор в законе Давид Какаулия, был убит 25 августа 2001 года в Москве. В криминальном мире и в обществе распространялась информация о том, что заказчиком убийства якобы был Гия Кварацхелия», – заявил прокурор Тбилиси.

По версии следствия, братья Какаулия поделились намерением организовать заказное убийство Кварацхелия со своим другом Бесарионом Жвания, который, в свою очередь, «начал поиск исполнителя преступления» и с этой целью связался со своими знакомыми – Алеко Челидзе и Георгием Кавиладзе.

Именно Челидзе и Кавиладзе ранее были осуждены за умышленное убийство Нико Кварацхелия: Челидзе приговорён к 17 годам лишения свободы, Кавиладзе – к 16 годам.

По данным прокуратуры, Алеко Челидзе и Георгий Кавиладзе в июле и августе 2021 года при помощи Жвания несколько раз выезжали в Республику Армения, чтобы встретиться там с братьями Какаулия. По версии следствия, именно в Армении были даны «необходимые указания для организации убийства».

Братья Какулия в начале сентября 2021 года (точная дата не уточняется) «незаконно пересекли» государственную границу Грузии, о чём Жвания также был осведомлён. Жвания разместил их в Ваке, на проспекте Чавчавадзе, в доме, принадлежащем его семье.

«В указанное жилое помещение систематически приходили Алеко Челидзе и Георгий Кавиладзе. Братья Какулия передали им мобильный телефон модели Redmi, предназначенный для коммуникации во время совершения преступных действий», - заявил прокурор Тбилиси.

После этого, как утверждает обвинение, Челидзе и Кавиладзе приобрели пистолет и патроны, установили адрес проживания Нико Кварацхелия и «путём ежедневного наблюдения изучали детали его передвижений».

14 сентября 2021 года — за день до убийства – они арендовали автомобиль марки Hyundai Elantra. 15 сентября примерно в 16:20 они на недавно арендованной машине прибыли на улицу Анджапаридзе и «подстерегли находившегося там по личным делам Николоза Кварацхелия». Далее следствие описывает развитие событий следующим образом:

«Алеко Челидзе несколько раз выстрелил в Николоза Кварацхелию из огнестрельного оружия. Николоз Кварацхелия попытался убежать, чтобы спастись от нападавшего, однако Алеко Челидзе преследовал его и продолжил стрельбу в его направлении, причинив тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни».

После этого оба скрылись с места происшествия. Собравшиеся на месте прохожие доставили Нико Кварацхелия в больницу, однако от полученных ранений он скончался в тот же день.

После убийства исполнители, по версии следствия, сообщили заказчикам – братьям Какулия, о произошедшем по телефону. Какулия через несколько минут покинули временное место проживания.

«Также Георгий Кавиладзе связался с Бесарионом Жвания с мобильного телефона таксиста и в ходе разговора намекнул на убийство Николоза Кварацхелии», - заявил прокурор.

Всем троим – братьям Какулия и Бесариону Жвания, предъявлено обвинение в «организации заказного группового умышленного убийства» - преступлении, которое предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Прокурор Тбилиси Георгий Микая заявил, что в отношении Бесариона Жвания «объявлен розыск».

Братья Давид и Гурам Какулия же в настоящее время отбывают наказание в тюрьме. В 2022 году им было назначено по 9 лет лишения свободы за попытку убийства на улице Аракшишвили в Ваке.

По версии следствия, которую разделил и Тбилисский городской суд, 27 мая 2022 года братья Какулия попытались убить Серги Куртиашвили. В результате также был ранен в ногу находившийся рядом с Куртиашвили Георгий Качкачашвили. И Куртиашвили, и Качкачашвили отрицали, что нападавшими были братья Какулия, однако 10 февраля 2023 года суд всё же приговорил их к лишению свободы.

Позднее, в 2024 году, был задержан и Серги Куртиашвили – по обвинению в попытке убийства двоюродного брата братьев Какулия на улице Табидзе в Ваке.

Что касается Георгия Качкачашвили, в настоящее время он находится под предварительным заключением по делу об убийстве брата «вора в законе» Левана Джангвеладзе – по версии текущего следствия, он является членом «группировки» Георгия Джохадзе и братьев Давида (Датуна) и Георгия Микадзе, которая участвовала в приобретении оружия для убийства Джангвеладзе.

Буса Жвания также обвинялся по другому делу. По версии МВД, 2 августа 2020 года в Ваке, на проспекте Чавчавадзе, он несколько раз ударил ножом Левана Топадзе — внука бизнесмена Гоги Топадзе. Топадзе перенёс операцию и выжил. В марте 2021 года с Жванией было заключено процессуальное соглашение: из назначенных трёх лет он провёл в тюрьме 1,5 года, оставшийся срок — условно.