Посол Грузии в США поговорила об обновлении стратегического партнёрства с представителями Госдепа

Посол Грузии в США Тамар Талиашвили встретилась с представителями Госдепартамента – старшим советником по политике планирования Джонатаном Асконасом и специальным помощником Чарльзом Йоком. Во встрече также участвовал заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия, сообщает посольство Грузии. В опубликованном в социальной сети посте сообщается, что грузинская сторона вновь подтвердила готовность к активному взаимодействию с США и подчеркнула важность обновления стратегического партнёрства между двумя странами.

На встрече обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений, роль Грузии как регионального связующего звена и транспортный потенциал «Среднего коридора». Также шёл разговор о текущих международных процессах и значении мира и стабильного развития в регионе. Американская сторона подтвердила «непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», говорится в сообщении дипведомства.

Напомним, старший советник Госдепартамента США Джонатан Асконас в ноябре прошлого года находился в Тбилиси в рамках регионального тура, чтобы оценить, как Грузия может поддерживать «Маршрут Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP).

Он тогда встретился с Леваном Жоржолианом – главой администрации грузинского правительства.

Тогда представителю Госдепа США заявили, что «правительство Грузии не удовлетворено текущим уровнем отношений с США и вновь подтверждает готовность обновить стратегическое партнёрство с чистого листа с конкретными ориентирами».