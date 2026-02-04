Встреча Брендана Ханрахана с Лашей Дарсалия — что обсудили в Госдепе США?

В Вашингтоне старший сотрудник Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США Брендан Ханрахан встретился с заместителем министра иностранных дел Грузии Лашей Дарсалия.

Изначально информация о предстоящей встрече была опубликована на сайте Госдепа США с указанием, что она закрыта для прессы.

После завершения встречи о ней сообщили проправительственные телеканалы «Имеди» и «Рустави 2», а затем и Министерство иностранных дел Грузии.

В сообщении внешнеполитического ведомства указано, что в рамках рабочего визита в Вашингтон Лаша Дарсалия провёл встречу с помощником госсекретаря США Бренданом Ханраханом. Во встрече также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Тамар Талиашвили и заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер.

«В ходе встречи, состоявшейся в Государственном департаменте США, стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений. Грузинская сторона вновь подчеркнула готовность к перезапуску отношений с США и важность обновления стратегического партнёрства. Также были рассмотрены текущие процессы в регионе и перспективы сотрудничества с Грузией. Американская сторона подтвердила безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», — говорится в сообщении.

О содержании встречи пока не сообщали ни в Госдепе США, ни в посольстве США в Грузии.

В ноябре 2024 года США приостановили многолетнее стратегическое партнёрство с Грузией. Об этом Госдепартамент объявил после того, как партия «Грузинская мечта» решила не выносить на повестку дня вопрос о начале переговоров о вступлении в Европейский союз до конца 2028 года, а также после применения силы против участников начавшихся в стране акций протеста.

«Грузинская мечта» рассчитывала восстановить отношения уже с администрацией Дональда Трампа, однако, несмотря на направленные в Вашингтон письма и публичные заявления в поддержку американской администрации, этого добиться не удалось. Контакты с новой администрацией оставались ограниченными. В 2025 году в посольстве США заявили, что почётный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, находящийся под санкциями США, отказался встретиться с послом, «где он должен был услышать послание администрации Трампа».