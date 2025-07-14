Посол Великобритании: репрессии против критиков – свидетельство краха демократии в Грузии

Правительство Великобритании рассматривает задержание журналистов и усиление репрессий против критиков как свидетельство краха демократии в Грузии, заявляет посол Великобритании в Грузии Гарет Уорд. В опубликованном в социальной сети Facebook видеообращении он и призвал грузинское правительство освободить задержанных.

«Великобритания гордится тем, что является членом Коалиции за свободу СМИ, которая защищает права независимых журналистов по всему миру. Многие члены Коалиции особенно обеспокоены ухудшением ситуации со свободой СМИ в Грузии, включая политически мотивированный судебный процесс над журналисткой Мзией Амаглобели за критику правительства… В связи с этим министр иностранных дел Великобритании и другие европейские партнёры призвали власти Грузии освободить несправедливо задержанных политиков, журналистов и активистов, отменить репрессивное законодательство и начать национальный диалог со всеми заинтересованными сторонами для поиска выхода из сложившейся ситуации», — заявил дипломат.

11 июля посольство Великобритании в Грузии опубликовало совместное заявление 17 министров иностранных дел и Верховного представителя Европейского союза относительно событий в Грузии. Они выразили обеспокоенность и осудили задержание лидеров оппозиционных партий, назвав эти события политически мотивированными и направленным на подавление политической оппозиции в Грузии всего за несколько месяцев до местных выборов.

Политический совет «Грузинской мечты» 13 июля ответил на это заявление, назвав его «очередным жестоким и несправедливым нападением на грузинский народ» и «текстом, пропитанным дезинформацией и ложными обвинениями в советском стиле».