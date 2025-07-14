Посол Великобритании: репрессии против критиков – свидетельство краха демократии в Грузии

Правительство Великобритании рассматривает задержание журналистов и усиление репрессий против критиков как свидетельство краха демократии в Грузии, заявляет посол Великобритании в Грузии Гарет Уорд. В опубликованном в социальной сети Facebook видеообращении он и призвал грузинское правительство освободить задержанных.
«Великобритания гордится тем, что является членом Коалиции за свободу СМИ, которая защищает права независимых журналистов по всему миру. Многие члены Коалиции особенно обеспокоены ухудшением ситуации со свободой СМИ в Грузии, включая политически мотивированный судебный процесс над журналисткой Мзией Амаглобели за критику правительства… В связи с этим министр иностранных дел Великобритании и другие европейские партнёры призвали власти Грузии освободить несправедливо задержанных политиков, журналистов и активистов, отменить репрессивное законодательство и начать национальный диалог со всеми заинтересованными сторонами для поиска выхода из сложившейся ситуации», — заявил дипломат.
11 июля посольство Великобритании в Грузии опубликовало совместное заявление 17 министров иностранных дел и Верховного представителя Европейского союза относительно событий в Грузии. Они выразили обеспокоенность и осудили задержание лидеров оппозиционных партий, назвав эти события политически мотивированными и направленным на подавление политической оппозиции в Грузии всего за несколько месяцев до местных выборов.
Политический совет «Грузинской мечты» 13 июля ответил на это заявление, назвав его «очередным жестоким и несправедливым нападением на грузинский народ» и «текстом, пропитанным дезинформацией и ложными обвинениями в советском стиле».
- Мзия Амаглобели была впервые задержана в административном порядке 11 января во время акции протеста в Батуми, затем освобождена, а спустя несколько часов, 12 января, задержана вновь, на этот раз по уголовному делу за нанесение пощечины сотруднику полиции, что, по мнению адвокатов, не соответствует обстоятельствам дела и указывает на политический мотив. Ей грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.
- В ходе протестов по уголовным делам были задержаны около 60 человек. Некоторые из которых уже приговорены к нескольким годам лишения свободы. Приговор по некоторым делам будет оглашён в ближайшее время.
- На данном этапе задержаны лидеры оппозиционных партий: «Сильная Грузия» - Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, «Коалиции за перемены» - Ника Гварамия, Ника Мелия и Зураб Джапаридзе, «Стратегии Агмашенебели» - Георгий Вашадзе, а также Гиви Таргамадзе и Ираклий Окруашвили.
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