Посольство США в Москве вывесило радужный флаг

Посольство США в Москве вывесило флаг ЛГБТ по случаю празднования Дня радужного флага.

"Права человека универсальны. Kаждый человек заслуживает того, чтобы жить жизнью, свободной от ненависти, предубеждений и преследований", - говорится в сообщении дипмисии в соцсетях.

Посол США в России Джон Салливан присоединился к заявлению послов и временных поверенных других дипмиссий в России о важности защиты прав человека в отношении всех людей, включая ЛГБТ.

Год назад посольство США в Москве размещало радужный флаг на фасаде здания на Новинском бульваре. Действия посольства США тогда раскритиковали некоторые российские политики.

В России с 2013 года действует "закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних". ЕСПЧ и Комитет по правам человека ООН признали его дискриминационным.

Впервые радужный флаг 25 июня 1978 года во время гей-парада в Сан-Франциско поднял американский художник и активист Гилберт Бейкер.