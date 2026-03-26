В т.н. «Донецкой народной республике» объявили о подписании соглашения с грузинской компанией на поставки угля и металла. Речь идет о сотрудничестве с компанией George Oil, владелец которой не скрывает намерений наладить таким образом торговлю с Россией и использовать донбасское сырье для выхода на рынки Турции и Индии. При этом никаких контрактов и подтвержденных объемов поставок пока нет – только заявления сторон и планы на будущее. Что стоит за этим соглашением и какие риски оно несет?

Поставки, которых еще нет

«В Донецке налаживают незаконный экспорт ресурсов с оккупированных территорий через грузинскую компанию», – написало 21 марта украинское независимое интернет-издание, которое на протяжении многих лет специализируется на анализе политической и социально-экономической жизни Донбасса.

Днем ранее, 20 марта в правительстве т.н. «Донецкой народной республики» подписали соглашение с грузинской компанией George Oil о сотрудничестве в сфере поставок угля и металла. Со стороны «ДНР» документ подписал председатель правительства Андрей Чертков, а с грузинской стороны – директор компании Валериан Кочиашвили.

Чертков назвал этот документ «первым практическим шагом» к развитию торговых связей. По его словам, речь идет о продолжении диалога, начатого на экономическом форуме во Владивостоке.

Восточный экономический форум во Владивостоке (ВЭФ) – международная площадка для обсуждения стратегий развития Дальнего Востока и укрепления сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Форум традиционно проходит во Владивостоке на базе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). В 2025 году в форуме приняли участие представители 75 стран. Официальные представители Тбилиси в форуме не участвуют из-за отсутствия дипломатических отношений с Москвой. Тем не менее, организаторы форума регулярно заявляют об участии частного бизнеса из «десятков стран», включая те, чьи правительства дистанцируются от Москвы.

«В центре внимания – направления, где у нас есть серьезный опыт и компетенции: угольная отрасль, металлургия, химическое производство. У наших партнеров есть запрос на эту продукцию. У нас – возможности для ее поставок и заинтересованность в развитии кооперации», – заявил Чертков.

При этом конкретных контрактов на поставки пока нет. Сейчас стороны обсуждают возможные предложения – речь идет о продукции, которую в перспективе могут регулярно поставлять в Грузию и усилить тем самым экономические позиции Донецка.

«В целом, рассматриваем соглашение как возможность для расширения рынков сбыта и укрепления экономических позиций нашей Республики», – отметил Чертков.

В сентябре 2025 года глава «ДНР» Денис Пушилин, назначая Черткова председателем правительства, заявлял, что одной из его задач станет ускорение «мирного восстановления Донбасса». Он также говорил о необходимости вернуть региону статус крупного промышленного центра за счет восстановления и модернизации предприятий, прежде всего в металлургии и угольной отрасли.

George Oil: малоизвестная компания с амбициями

В российских СМИ грузинскую компанию George Oil, с которой подписано соглашение, называют «крупным игроком» на рынке госзакупок в Грузии.

«George Oil — грузинская компания, специализирующаяся на международной торговле, в том числе энергоносителями (не путать с Georgian Oil and Gas Corporation, которая занимается разведкой и транспортировкой газа), – пишет Донецкое агентство новостей. В СМИ также добавляют, что указанная компания «регулярно выигрывает тендеры на поставку топлива для государственных структур и ведомств».

Однако сам руководитель компании Валериан Кочиашвили с этой оценкой не согласен. В разговоре с грузинской службой Радио Свобода он заявил, что его бизнес нельзя назвать крупным.

«Какой я игрок, у меня на счетах ничего нет. Буду игроком, если кто-то даст мне чего-нибудь по нормальной цене, чтобы можно было «играть». Вообще знаешь, как это бывает: откроешь фирму и думают, что ты уже состоялся. Если нет движения, я могу за день открыть 2000 фирм – и что дальше?», – говорит он.

Валериан Кочиашвили владеет двумя компаниями, объединенными под брендом George Oil: George Oil, зарегистрированной в 2015 году, и George Oil Plus, зарегистрированной два дня назад, 24 марта 2026 года. В первой компании Кочиашвили владеет 50% доли, во второй – 100%.

Кочиашвили не скрывает интереса к ресурсам Донбасса и новым рынкам. По его словам, именно он выступил инициатором контактов с представителями «ДНР» и довольно легко этого добился – на подписание соглашения ему потребовалось всего несколько дней визита.

Сроки начала поставок пока не определены, но бизнесмен рассчитывает, что торговля с т.н. «Донецкой народной республикой» начнется уже в конце апреля.

«Нужно как можно быстрее и вовремя наладить связи, чтобы закончился этот хаос. Там есть каменный уголь. Русские отобрали у украинцев уголь, и я хочу наладить отношения с Россией. Все-таки они наши соседи, и если с ними не будет связей, нам [Грузии] ничего не поможет. Сначала мы подписали одно соглашение, а дальше посмотрим… У них есть и пшеница, и подсолнечник, а у нас здесь ничего нет. Я им даже про соль сказал – у них самая хорошая соль, раньше наши все оттуда завозили, сейчас не могут. Вот я и сказал: дайте мне и соль. Самая экологически чистая соль из Соледара», – говорит руководитель компании George Oil в телефонном разговоре с Радио Свобода.

Кочиашвили утверждает, что планирует поставлять сырье как на внутренний рынок, так и на экспорт. В числе потенциальных направлений он называет Турцию и Индию.

«Я им [в «ДНР»] сейчас даже письма написал: если хотите – двигайтесь быстрее, у меня есть клиенты в Турции и Индии, и если они найдут других, то мне уже ни ваш уголь, ни что-либо другое не понадобится. Теперь все зависит от них», – говорит Кочиашвили. При этом он отметил, что ранее не занимался торговлей каменным углем.

По данным российских СМИ, компания George Oil в сентябре 2025 года на полях Восточного экономического форума во Владивостоке подписала меморандум о сотрудничестве с Международным конгрессом промышленников и предпринимателей. Документ предусматривал развитие торговых связей между грузинскими и дальневосточными компаниями, включая прямые поставки грузинской минеральной воды и экспорт рыбной продукции в Грузию.

«Мы видим значительный потенциал в налаживании прямых контактов, что позволит обеспечить потребителей двух стран эксклюзивной продукцией», – отметил вице-президент МКПП Евгений Русецкий.

Валериан Кочиашвили – бывший военный, который оказался в центре общественного внимания в мае 2025 года, когда в Батуми сначала оскорбил посла Германии и его супругу, а затем записал видео, в котором угрожал Петеру Фишеру физической расправой. Он был оштрафован Батумским городским судом на 1000 лари.

Согласно публичному реестру, он с 2015 года является членом управляющего органа народно-патриотического союза «Россия – мой сосед».

Сырье и санкции

На вопрос о возможных санкциях из-за новых деловых контактов с т.н. «Донецкой народной республикой» Валериан Кочиашвили ответил, что такие риски касаются олигархов. По его словам, он же «пока ничего не начал».

Крупнейшие рынки сбыта угля традиционно находятся в Европе. Однако после начала войны России против Украины европейские страны ввели дополнительные санкции, с августа 2022 года в ЕС действует полный запрет на импорт, покупку или транзит любого российского угля. Поскольку Россия официально включила территории Донбасса в свой состав, на добываемый там уголь распространяются те же ограничения, что и на общероссийский экспорт. В этих условиях число потенциальных покупателей угля остается ограниченным. В основном речь идет о таких странах, как Турция, Индонезия, Египет, Алжир и Узбекистан. По словам представителя подконтрольной России луганской таможни Сергея Петриди, именно эти страны продолжают закупать уголь, добытый на территориях Донбасса.

Согласно открытым данным, уголь с Донбасса при экспорте за рубеж оформляется как российский. Как уголь, так и металлы при экспорте с этих территорий сначала по железной дороге отправляются в Россию, затем в документах оформляются как российское сырье и уже из российских портов морским путем направляются в страны назначения. Этот процесс в основном контролируется центральными властями России с использованием схем обхода санкций.

Так, расследование издания «Важные истории» показало, что в поставках угля в Турцию участвовала компания «Энергоресурс», зарегистрированная в Ростове. Она принадлежит сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича. По данным журналистов, в 2023–2024 годах через эту компанию было продано более 500 тысяч тонн угля, добытого на оккупированных территориях. За 2021–2023 годы компания, по данным СМИ, заработала около 3,5 миллиарда рублей.

В целом, как пишут «Донбасс. Реалии», после начала войны значительная часть угольной отрасли Донбасса пришла в упадок. Многие шахты были закрыты или законсервированы, а объемы добычи сократились. До 2014 года Донбасс был одним из крупнейших угледобывающих регионов Восточной Европы. После 2014 года часть шахт оказалась вне контроля Киева и перешла под управление структур, поддерживаемых Россией. При этом запасы угля сохранились, но условия работы отрасли существенно изменились. Среди причин снижения добычи эксперты называют высокую себестоимость, изношенную инфраструктуру, нехватку инвестиций и сложности с логистикой и рынками сбыта.

