Накануне Нового года грузинский премьер Ираклий Кобахидзе призвал исполнительную и законодательную власть бороться с высокими ценами на продукты. Многие граждане приветствовали это заявление, но были и те, кто счел его популистским. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у пользователей социальных сетей – насколько ощутим для них рост цен.

Во сколько вам обходится праздничное застолье? Ощутим ли для вас рост цен на продукты питания?

Дато: «Достаточно дорого обходится «праздничный стол». Помню в прошлом году жаловались на то, что всё подорожало, а в этом году почти в два раза дороже обходится наше застолье. Причем речь не только о импортных продуктах, подорожали мясо и сыр. На прошлый Новый год жарили поросенка, в этом году решили отказаться от этой роскоши, поскольку цены просто невероятные. Я не знаю по какой причине это происходит, но если власти видят эту проблему, то почему они не брались за неё столько лет? Зарплаты не повышают, а цены остаются прежними, пусть хоть что-то сделают, чтобы цены были постоянными».

Мариам: «Если у тебя хороший заработок, то цены на продукты питания не должны вызывать у тебя шока. Да многие продукты стоят дорого, но есть более дешевые, то есть, если хочешь купить дешевые продукты, нужно идти на рынок или закупаться в недорогих магазинах. Конечно, если пенсионер зайдет в Goodwill или в Carrefour, то он в обморок упадет от цен. Но они вполне приемлемы для тех, кто зарабатывает 1500-2000 лари в месяц. Поэтому, цены на продукты – относительны. Мне лично повезло, поэтому я не так сильно, как они ощущаю рост цен, но конечно, понимаю людей, которые жалуются на них, людей у которых не всегда есть деньги на еду».

Эмзар: «С помощью родных и близких мне удалось купить продукты на праздничный стол. Я работаю таксистом и на свой заработок я бы не смог устроить праздник семье, сестра знает об этом и помогла финансово, кто-то из друзей одолжил небольшую сумму, в итоге удалось собрать достаточно денег. Естественно, мне бы не пришлось так унижаться, если бы цены на продукты были нормальными. Всё очень дорого и дорожает почти каждый день. Я не знаю почему наши власти только сейчас обратили внимание на эту проблему, ведь она существует долгие годы. Думаю, что их заявления – это просто популистский шаг, вряд ли что-то изменится».

Эльза: «Незначительно, но подорожало (праздничное застолье). На овощах и фруктах это не так отразилось, а вот мясные, молочные продукты, сыр – здесь цены несколько выше, чем были год назад».

Лука: «Если в Грузии экономический рост, о котором так часто говорит Кобахидзе, то почему праздничный стол любой среднестатистической семьи всё больше пустеет из года в год? Да продукты дорожают, очень быстро, я не экономист, но как говорят – это связано с инфляцией, цены как-то корректируют, но почему тогда не корректируют зарплаты людей? Пусть Кобахидзе лучше не о росте цен на продукты питания подумает, а о том, чтобы граждане могли себе их позволить, то есть нормы установит для работодателей. Рабство в стране запрещено, так почему большинство до сих пор работает лишь для того, чтобы у них были деньги на самые дешевые продукты питания и медикаменты? Пусть здесь установят нормы, тогда народ и будет говорить о серьезности намерений властей».

Саломе: «Я только что была в магазине, хотела купить что-то на Новый год и была просто поражена – цены очень высокие. Вроде на многие продукты скидка, но даже с учетом этих скидок не каждый пенсионер может позволить себе купить эти продукты. Яйца, мясо, масло – продукты, которые теперь в Грузии могут покупать люди с большой зарплатой. В общем моё новогоднее застолье будет выглядеть очень скромно, поэтому гостей приглашать к себе не будут. Но ведь проблема не закончится с окончанием праздников, такие как я будут продолжать считать каждый тетри. Я даже не знаю, что нам может помочь».

Ираклий: «Не удивительно, что цены на продукты в Грузии растут, с учетом нашей инфляции, но есть продукты, цены на которые взлетели до небес и скоро, как мне кажется, будут на уровне черной икры. Причем – это базовые продукты – сахар, подсолнечное масло и т.д. Сегодня я уже задумываюсь, пожарить картошку или купить шаурму, поскольку за продукт, который должен быть одним из самых дешевых – картошку, мы теперь платим, как за поездку в Турцию. Я помню когда хачапури в Тбилиси стоил 50 тетри, но каждый год цены на такие продукты увеличиваются в 2-3 раза».

