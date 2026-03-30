Председатель Верховного совета Аджарии подал в отставку

Давид Габаидзе, занимавший пост председателя Верховного совета Аджарии с 2016 года, покинул должность. О своём решении он объявил 30 марта на брифинге в Верховном совете. Габаидзе возглавлял орган в течение девяти лет; в СМИ его называли членом окружения бывшего главы правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

В 2018 году, отвечая на вопрос о родстве с Габаидзе, Рижвадзе заявил:

«Наши супруги являются родственниками, мы — нет».

На вопрос, связано ли его решение об отставке с Торнике Рижвадзе, который покинул свою должность 4 апреля 2025 года, а 7 июля попытался совершить самоубийство, Габаидзе ответил:

«Моё решение не было обусловлено теми факторами, которые здесь были названы. Это действительно моё субъективное решение».

По данным некоторых СМИ, ряд членов окружения Рижвадзе, ранее занимавших различные должности, были лишены своих постов.

Кто станет преемником Габаидзе, официально пока не объявлено, однако в СМИ в качестве возможного кандидата называется один из представителей «Грузинской мечты» в Аджарии – Цотне Ананидзе.

Между тем, отвечая на вопросы журналистов, Давид Габаидзе также рассказал, что Торнике Рижвадзе «находится в добром здравии», однако «проходит курс реабилитации».

«Я не могу точно сказать, в какой стране он находится… Расследование идёт своим ходом, и господин Торнике тоже найдёт свой путь», - заявил он.

Торнике Рижвадзе занимал пост председателя правительства Аджарии с июля 2018 года. Он ушёл в отставку 4 апреля 2025 года, сообщив о своём решении на странице в Facebook.