Экс-глава Агентства морского транспорта: Торнике Рижвадзе вернется в Грузию в ближайшие дни

Экс-председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в ближайшее время вернётся в Грузию и ответит на все вопросы, сообщил журналистам бывший глава Агентства морского транспорта Алекси Ахвледиани перед началом судебного заседания в Тбилисском городском суде по возбужденному против него уголовному делу.

Ахвледиани предъявлено обвинение в небрежном хранении огнестрельного оружия. По версии следствия, 7 июля 2025 года Торнике Рижвадзе попытался совершить самоубийство в доме Ахвледиани в Сагареджо, используя принадлежащее ему оружие. Ахвледиани не признаёт своей вины. Ранее он был освобождён под залог из суда.

На вопрос журналистов: знал ли Рижвадзе о каком-либо расследовании, связанном с коррупцией, Ахвледиани заявил:

«На тот момент никакого расследования не велось... Насколько мне известно, до сих пор к Торнике не предъявлены никакие вопросы, и расследование в отношении него не ведётся».

Напомним, 24 октября бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили было предъявлено обвинение в попытке легализации незаконно полученных доходов в особо крупном размере. В тот же день судья Тбилисского городского суда Эка Барбакадзе избрала в отношении Гарибашвили меру пресечения в виде залогa в 1 миллион лари.

Торнике Рижвадзе занимал должность председателя правительства Аджарии с июля 2018 года и ушёл в отставку 4 апреля 2025 года, о чём сообщил на своей странице в Facebook.

На вопрос, вернется ли бывший глава правительства Аджарии в Грузию, Ахвледиани ответил:

«Разумеется, он никогда не собирался покидать страну. Вы знаете причину, по которой он временно уехал. Насколько мне известно, в ближайшее время он вернётся и сам ответит на все вопросы».

СМИ сообщали, что Ахвледиани был тесно связан с руководством партии «Грузинская мечта». По информации журналистов, именно поэтому Торнике Рижвадзе обсуждал с ним выдвинутые в свой адрес обвинения – о них, как утверждается, шла речь в письме, которое оставил Рижвадзе перед попыткой самоубийства.

В письме, которое ряд СМИ опубликовал после ранения Рижвадзе, утверждалось, что его обвинили в коррупции и покровительстве «барыг» (скупщиков наркотиков). Бывший председатель правительства Аджарии обращается к основателю партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и премьеру Ираклию Кобахидзе с просьбой «защитить его семью». Он также подчёркивает, что все его сотрудники и члены окружения невиновны и «действовали по его приказу».

По данным следствия, Рижвадзе пытался покончить с собой, использовав оружие, принадлежавшее Ахвледиани, которому предъявлено обвинение по статье 238 – небрежное хранение оружия. Тбилисский городской суд отпустил его под залог в 30 тысяч лари. На заседании Ахвледиани заявил, что намерен сотрудничать со следствием.