Представителю Цхинвали в Тирасполе запретили въезд в Молдову

Представителя самопровозглашённой республики Южная Осетия в Приднестровье Виталия Янковского недавно не пустили в Молдову и запретили ему въезд на территорию страны на пять лет. Об этом, в частности, сообщило молдавское издание IPN.

Представители пограничной полиции заявили, что по результатам проведённых проверок Виталий Янковский был признан нежелательным лицом на территории Республики Молдова в соответствии с законом о режиме иностранцев в стране.

В Цхинвали решение Кишинева пока не комментировали.

В 2017 году Янковского на эту должность назначил занимавший тогда пост главы югоосетинского МИД Мурат Джиоев.

С 1996 года Янковский занимал различные должности в правительстве непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), в том числе был заместителем министра иностранных дел и руководителем аппарата правительства. В августе–ноябре 2008 года находился в Цхинвали в качестве «командира приднестровского добровольческого аварийно-спасательного отряда».

В январе текущего года в Тирасполе он провёл встречу с главой приднестровского МИДа Виталием Игнатьевым. Стороны «подвели итоги двустороннего взаимодействия в 2025 году» и отметили «значительный потенциал для активизации сотрудничества в различных сферах», «несмотря на существующие логистические и иные сложности».

Приднестровье, Южная Осетия и Абхазия взаимно признали независимость друг друга в 2006 году.