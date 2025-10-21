Премьер-министром Японии впервые стала женщина

Японский парламент утвердил главу Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) Санаэ Такаити на посту премьер-министра страны после заключения коалиции с «Партией инноваций Японии». Таикити, известная своими ультраконсервативными взглядами, стала первой женщиной на этой позиции, передает русская служба Би-би-си.

ЛДП и Партия инноваций Японии объявили о создании коалиции в понедельник, 20 октября.

«Давайте двигать Японию вперед – вместе», – сказал сопредседатель Партии инноваций Хирофуми Ёсимура, объявляя о сотрудничестве с ЛДП.

До этого в течение 26 лет ЛДП правила совместно с буддистской партией «Комэйто». Однако «Комэйто» отказалась быть частью правительства после того, как председателем ЛДП была избрана Санаэ Такаити, а не более умеренный кандидат.

В течение двух недель между выборами главы ЛДП и объявлением о новой коалиции было неясно, станет ли Такаити первой женщиной на посту премьер-министра Японии. Союз с Партией инноваций обеспечил ей победу: за нее проголосовали 237 депутатов.

Впрочем, новой коалиции не хватает двух мест в парламенте, чтобы достичь большинства, поэтому работа правительства может оказаться непростой. При это члены Партии инноваций поначалу не войдут в новое правительство, передает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Такаити – протеже бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и поклонница Маргарет Тэтчер.

Многие женщины, отмечает Associated Press, не считают ее назначение на пост премьер-министра признаком прогресса в вопросах гендерного равенства в Японии – стране, где до сих пор царят патриархальные нормы.

Так, Такаити выступает против того, чтобы позволить женщинам сохранить девичью фамилию при браке (по японским законам, у супругов должна быть одна фамилия). Выступает она и против однополых браков, и против того, чтобы включить женщин в порядок престолонаследия Хризантемового трона.