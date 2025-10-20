Bloomberg: США пока не будут участвовать в займе ЕС для Украины

США сообщили европейским партнёрам, что пока не присоединятся к инициативе ЕС по созданию «репарационного займа» для Украины за счёт замороженных российских активов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. План разрабатывает Евросоюз, но он хочет привлечь к участию страны «Группы семи».

По словам собеседников агентства, о решении американская сторона сообщила на полях встречи Международного валютного фонда в Вашингтоне. Собеседники агентства пояснили, что США опасаются за стабильность мировых рынков.

Согласно планам Евросоюза, Киев может получить около 140 миллиардов евро из замороженных российских активов. Общий объём замороженных активов России во всех юрисдикциях оценивается в 280 миллиардов евро, уточняет Bloomberg.

Украина обязана будет вернуть средства только в случае, если Москва выплатит репарации. Брюссель подчёркивает, что о конфискации активов речь не идёт.

Решение по «репарационному кредиту» планируется обсудить 23 октября на саммите Евросоюза. Единого мнения об использовании российских активов в Европе пока нет. Против выступают некоторые государства, включая Бельгию, где в депозитарии Euroclear хранятся российские средства. Брюссель опасается возможных финансовых рисков.

Москва ранее заявляла, что считает любые действия с её активами незаконными и сравнивает их с воровством.

