«Преследованиям должен быть положен конец» — Amnesty International о заморозке счетов 7 НПО

Международная правозащитная организация Amnesty International расценивает заморозку банковских счетов семи грузинских неправительственных организаций как ограничение прав общественности.

«Называя независимые неправительственные организации саботажниками, власти препятствуют их деятельности и посылают пугающий сигнал другим организациям, защищающим права человека в стране. Подрывая деятельность правозащитников и представителей гражданского общества, власти Грузии сами нарушают права человека. Угнетению прав человека должен быть положен конец», — говорится в заявлении.

27 августа Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о заморозке банковских счетов семи грузинских неправительственных организаций. В рамках расследования дела «о содействии саботажу и враждебной деятельности» эти организации обвиняются в финансировании акций, проходивших в конце 2024 года.

Среди организаций, против которых задействованы ограничения:

«Фонд гражданского общества»

«Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED)

«Институт развития свободы информации» (IDFI)

«Защитники демократии»

«Грузинская демократическая инициатива» (GDI)

«Сапари»

«Центр социальной справедливости» (ранее EMC).

В прокуратуре утверждают, что средства вышеупомянутых организаций также были использованы для приобретения такого оборудования, как «противогазы, защитные очки, маски, респираторы, перцовые баллончики и другие средства, которые участники акции активно использовали в ходе столкновений с полицией».