Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

«Преследованиям должен быть положен конец» — Amnesty International о заморозке счетов 7 НПО

Amnesty international
Amnesty international

Международная правозащитная организация Amnesty International расценивает заморозку банковских счетов семи грузинских неправительственных организаций как ограничение прав общественности.

«Называя независимые неправительственные организации саботажниками, власти препятствуют их деятельности и посылают пугающий сигнал другим организациям, защищающим права человека в стране. Подрывая деятельность правозащитников и представителей гражданского общества, власти Грузии сами нарушают права человека. Угнетению прав человека должен быть положен конец», — говорится в заявлении.

27 августа Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о заморозке банковских счетов семи грузинских неправительственных организаций. В рамках расследования дела «о содействии саботажу и враждебной деятельности» эти организации обвиняются в финансировании акций, проходивших в конце 2024 года.

Среди организаций, против которых задействованы ограничения:

  • «Фонд гражданского общества»
  • «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED)
  • «Институт развития свободы информации» (IDFI)
  • «Защитники демократии»
  • «Грузинская демократическая инициатива» (GDI)
  • «Сапари»
  • «Центр социальной справедливости» (ранее EMC).

В прокуратуре утверждают, что средства вышеупомянутых организаций также были использованы для приобретения такого оборудования, как «противогазы, защитные очки, маски, респираторы, перцовые баллончики и другие средства, которые участники акции активно использовали в ходе столкновений с полицией».

Форум

XS
SM
MD
LG