В Грузии парализована деятельность 7 крупных правозащитных НПО. На их счета наложен арест в рамках расследования по так называемому делу «О саботаже». Речь идет о протестной акции в ноябре 2024 года. Профильные НПО, и оппозиция расценивают это как попытку власти окончательно парализовать деятельность проевропейского гражданского сектора.

«Что может означать решение об уничтожении гражданских организаций за несколько дней до окончания срока выполнения рекомендаций для сохранения визовой либерализации? — задается вопросом глава НПО Центр социальной справедливости Тамта Микеладзе. Банковские счета ее организации и еще 6 НПО («Фонд гражданского общества», «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED), «Институт развития свободы информации» (IDFI), «Защитники демократии», «Грузинская демократическая инициатива» (GDI), «Сапари»), были арестованы сегодня по ходатайству прокуратуры. НПО оказались в «черном списке» в рамках расследования дела «о содействии саботажу и враждебной деятельности». Эти организации обвиняются в финансировании акций, проходивших в конце 2024 года.

«Сегодня утром мы обнаружили, что счета заморожены. Сначала мы думали, что это часть процедуры Антикоррупционного бюро. Однако в итоге из публичного заявления прокуратуры мы узнали, что счета нашей и других организаций были заморожены по требованию прокуратуры в рамках так называемого расследования по факту саботажа. Это обвинение настолько абсурдно, что, вероятно, не нуждается в обосновании. Кроме того, это решение фактически означает институциональный и финансовый паралич организаций. «Грузинская мечта» требует от нас прекратить поддержку граждан и социальных групп. Мы больше не будем разоблачать их преступления и несправедливость, а будем укреплять солидарность в обществе», - заявляет Тамта Микеладзе и отвечает на вопрос что еще может обозначать это в ключе европейской перспективы страны:

«На практике это обострение отношений с Брюсселем и полный саботаж этого процесса», — считает Тамта Микеладзе.

Ее мнение разделяют в правозащитных НПО и оппоненты власти. Об этом говорится и в их совместном заявлении.

Правозащитная НПО «Сапари», оказывающая бесплатную помощь и юридическую защиту женщинам-жертвам домашнего насилия и призвала власти немедленно снять арест со счетов организации:

«Против нас нет ни одного доказательства. Указанное решение в очередной раз свидетельствует об усилении репрессий в российском стиле против грузинских неправительственных организаций, целью которых является подавление критических голосов и уничтожение гражданского общества. Сегодня под угрозой демократическое развитие страны и безопасность каждого, кто защищает свободу и справедливость, кто защищает свободу и независимость Грузии», - говорится в заявлении НПО.

Кроме того, представители «Сапари» сообщили об еще одной тяжбе –в июне Антикоррупционное бюро обратилось в суд с ходатайством о предоставлении персональных данных бенефициаров различных организаций, включая «Сапари». Бюро требует от правозащитников раскрыть в частности, фамилии, личные идентификационные номера, фотографии, банковские и медицинские карты женщин и детей, пострадавших от насилия. Грузинский суд удовлетворил ходатайство Антикоррупционного ведомства, что вызвало резкую критику со стороны правозащитных организаций.

Сегодня стало известно, что Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин удовлетворил заявление «Сапари» и его бенефициара Г.Г. и ввел временную меру, обязывающую государство не передавать персональные данные бенефициара Г.Г. третьим лицам, включая Антикоррупционное бюро, при исполнении судебного решения. Организация считает, что это решение направлено на прекращение репрессивных мер, предпринимаемых в отношении него.

«Решение Комитета ООН по делам женщин в очередной раз подтверждает, что запрос персональных данных у НПО несовместим с международными стандартами в области прав человека. Это решение крайне важно для нас, чтобы продолжать защищать женщин и детей от насилия и помогать им», — заявляет глава НПО «Сафари» Байя Патарая.

Представители гражданского сектора, основываясь в том числе и на сегодняшнем решении Комитета ООН, а также заключением экспертов Совета Европы, подали иск в суд. НПО требуют отмены распоряжения Раждена Купрашвили от 31 мая, на основании которого в отношении них ведётся расследование. В защиту правомерности требования правозащитники приводят заключение экспертов Совета Европы. Накануне они обнародовали оценку «Закона о регистрации иностранных агентов», на основе которого власти чинят препятствия нежелательным НПО. По мнению европейских экспертов так называемый закон «FARA» не соответствует обязательствам Грузии, взятым перед СЕ, и что принятый парламентом закон наносит ущерб гражданскому обществу и приводит к несоразмерным ограничениям прав человека.

В своем заключении Совет Европы предлагает отменить и отмечает, что предусмотренные им меры весьма серьезное ограничит свободу объединений и ряд других гарантированных прав человека.

«Поэтому было бы целесообразно отменить закон и воздержаться от принятия каких-либо мер по обеспечению исполнения его положений», — говорится в заключении.

Между тем, вице-спикер Гия Вольский сегодня вступил в защиту прокуратуры:

«Политический контекст исходит не из расследования, а из деятельности НПО, которая вышла за рамки их уставов. У прокуратуры имеется достоверная информация об использовании средств НПО для радикальных акций, что привело к столкновениям, попытке поджога здания парламента и многочисленным нарушениям, связанным с революционным сценарием. Эти организации сами придумали этот сценарий. Они требовали нападения на полицию, физического противостояния, вызова полиции и результата, о котором они не скрывали своей цели, — чтобы процесс дошёл до кровопролития и закончился чьей-то смертью. Это должен был быть такой же сценарий, как на Майдане», — отметил Гия Вольский.

О том что не было никаких сценариев саботажа, группового сговора против власти, пытались сегодня убедить грузинское правосудие 8 подсудимых в своем заключительном слове нп процессе, который длился 9 месяцев. Обвинение вменяет групповой сговор участникам акции протеста, которые с друг другом познакомились после ареста. Самому младшему из них 21 год исполнилось в заключении, самому старшему, ветерану августовской войны - за 50. Среди них студент Звиад Цецхладзе – основатель движения «Дафиони», а также актер Андро Чичинадзе.

«Сегодня эти мальчики борются за лучшее будущее для ваших детей, жертвуя собой, чтобы сделать то, что должен сделать каждый из вас», - обратился к судье Тамар Мчедлишвили в своем заключительном слове самый старший Вепхия Касрадзе из них, беженец из Цхинвали. Он считает дело против него политизированным, напомнив, что в тюрьме оказался не только он, но и его партийные лидеры из «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также другие оппозиционеры:

«Я чувствую себя невиновным, но у меня есть только один вопрос: за что я, мы, сидим девять месяцев в тюрьме? – за то, что я хочу жить в Грузии, где никто не может диктовать, какое решение принимать, и твое достоинство не будет попрано. Я хочу такую Грузию, эти ребята борются за такую Грузию, они - моя гордость»

Взывал к справедливости судью Мчедлишвили и самый младший по возрасту подсудимый, Георгий Горгадзе:

«Я ничего не боюсь, меня не пугают ни тюремные стены, ни что-либо в жизни, когда дело касается моей страны. Надеюсь, этот случай войдет в историю как пример того, как госпожа Тамар Мчедлишвили приняла справедливое решение, несмотря на огромное давление», - сказал Георгадзе. Он, как и остальные 7 подсудимых не признает свою вину. Все они заявляли, что дело сфабриковано, и за эти 9 месяцев следствию и суду не удалось установить их связь до заключения, что на проспекте Руставели они оказались из-за любви к родине и верности евроатлантическому будущему.

«Я не признаю себя виновным, я не понимаю, почему я здесь», — заявил в своем заключительном слове и Ираклий Миминошвили. Он поблагодарил членов своей семьи и народ за то, что они «продолжают борьбу по сей день»:

«Спасибо, что познакомили нас с этими замечательными людьми по камере: Андро Чичинадзе, Давидом Хомерики …. Спасибо моим родным, людям, это придаёт мне огромную силу, когда я включаю телевизор и вижу свой баннер спустя девять месяцев. Многие сдались, но тем из вас, кто стоит там и продолжает бороться за меня, спасибо!», — сказал Ираклий Миминошвили. Ему грозит от 4 до 6 лет лишения свободы по обвинению в участии в групповом насилие. По этой же статье проходят еще четверо заключённых: Георгий Горгадзе, Ираклий Миминошвили, Инсаф Алиев, Торнике Гошадзе и Николоз Джавахишвили.

Остальные трое — Звиад Цецхладзе, Вепхия Касрадзе и Васил Кадзелашвили — обвиняются в бандитизме. Им грозит от 6 до 9 лет лишения свободы. Судья Тамар Мчедлишвили огласит приговор по делу 2 сентября.

Подписывайтесь на нас в соцсетях







