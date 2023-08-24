Президенты Украины и Венгрии Зеленский и Новак встретились в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в среду 23 августа с венгерской коллегой Каталин Новак, прибывшей в Киев для участия в саммите «Крымской платформы». Они обсудили вопросы сотрудничества в приграничных областях обеих стран и в Закарпатской области.

Зеленский отметил участие Новак в саммите «Крымской платформы» и поблагодарил её за поддержку Венгрией усилий украинского руководства в отражении российской агрессии.

Как сообщил офис президента Украины, Зеленский отдельно отметил помощь Венгрии в лечении раненых украинских военнослужащих и обучении военных медиков.

Венгерская сторона пока не публиковала информации о встрече Новак и Зеленского.

«Украинская правда» называет нынешнюю встречу президентов «первым взаимодействием» обоих чиновников по меньшей мере с осени 2022 года. Тогда в Киеве проводился продовольственный саммит, среди участников которого была и Каталин Новак.

Отношения Украины и Венгрии в последние месяцы не были безоблачными, в связи с некоторыми заявлениями венгерского руководства об Украине и «торможением» Будапештом принятия санкций ЕС против России. Венгерская сторона настаивает на том, что Киев должен решить спорные вопросы, связанные с положением венгерского меньшинства в Закарпатье.

23 августа в Киеве начался традиционный саммит Международной Крымской платформы, в котором участвуют представители 63 государств. На открытии саммита президент Владимир Зеленский заявил:

«Крым будет деоккупирован, как и все остальные части Украины, которые сейчас пока, к сожалению, под оккупантами», – подчеркнул он.