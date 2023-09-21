В Карабахе погиб замкомандующего подводными силами Северного флота

При обстреле российских военных в Нагорном Карабахе 20 сентября погиб замкомандующего подводными силами Северного флота, капитан 1-го ранга Иван Ковган. Об этом сообщают мурманские издания «Би-порт» и «СеверПост».

52-летний Ковган был заместителем командира размещённого в регионе по договорённости между Баку, Ереваном и Москвой миротворческого контингента, говорится в сообщении Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников. На подводном флоте в Гаджиеве он был замполитом. Звание капитана 1-го ранга соответствует званию полковника.

О гибели нескольких участников миссии накануне сообщили российское и азербайджанское министерства обороны. Число погибших официально не называлось, российский Первый канал сообщил, что убиты четверо.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принес президенту России Владимиру Путину «извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента».