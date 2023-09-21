Алиев принес извинения Путину за убийство российских миротворцев

Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В ходе разговора, говорится в сообщении, Алиев «принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента».

«Подчёркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», – сказано в сообщении Кремля.

По информации российской стороны, была «отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии российского миротворческого контингента договорённостей о полном прекращении боевых действий в Карабахе».

«Большое значение в этом контексте придаётся начавшимся при посредничестве миротворцев переговорам между представителями Баку и Степанакерта. Обсуждены первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе. Владимир Путин акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Подтверждена готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами», – говорится в сообщении.