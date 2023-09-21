Алиев принес извинения Путину за убийство российских миротворцев

Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В ходе разговора, говорится в сообщении, Алиев «принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента».
«Подчёркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», – сказано в сообщении Кремля.
По информации российской стороны, была «отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии российского миротворческого контингента договорённостей о полном прекращении боевых действий в Карабахе».
«Большое значение в этом контексте придаётся начавшимся при посредничестве миротворцев переговорам между представителями Баку и Степанакерта. Обсуждены первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе. Владимир Путин акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Подтверждена готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами», – говорится в сообщении.
- Азербайджан 19 сентября начал обстрелы территории Нагорного Карабаха, контролируемой Нагорно-Карабахской республикой, с целью «восстановления конституционного строя». Примерно сутки спустя было достигнуто соглашение о прекращении огня.
- Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе с 2020 года в соответствии с трехсторонними соглашениями, которые заключили Азербайджан, Армения и Россия.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл происходящее в Нагорном Карабахе внутренним делом Азербайджана, подчеркивая, что «де-юре речь идет о действиях Азербайджана на своей территории».
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