Верховный суд Чечни отменил приговор Зареме Мусаевой, но она остается под стражей

Верховный суд Чеченской Республики удовлетворил апелляционную жалобу защиты на приговор матери чеченских оппозиционеров братьев Янгулбаевых Зареме Мусаевой, сообщает «Команда против пыток».

Просьбу защиты отменить приговор поддержал государственный обвинитель. Это первый случай за все судебные процессы над Мусаевой, когда гособвинитель не согласился с приговором суда первой инстанции, отмечают правозащитники.

При этом пока Мусаева остается под стражей, она будет ждать нового суда в СИЗО.

В августе 2025 года Мусаеву приговорили к трем годам и 11 месяцам колонии-поселения по обвинению в нападении на сотрудника ФСИН. По версии обвинения, она якобы «нанесла один удар ладонью в область шеи сотруднику колонии, а также сорвала левый погон с его формы».

Правозащитники отмечают, что никто из свидетелей этого не видел. Женщина отрицает обвинения и говорит, что никаких происшествий не происходило.

Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева и мать правозащитников братьев Янгулбаевых, многолетних критиков режима Кадырова. В январе 2022 года ее насильно увезли в Чечню из Нижнего Новгорода. В июле 2023 года суд в Грозном приговорил Мусаеву к пяти с половиной годам колонии по делу о применении насилия к полицейскому и мошенничестве. Пятый кассационный суд уменьшил ей срок до четырех лет и девяти месяцев в колонии-поселении. По первому уголовному делу она должна была выйти на свободу 23 марта 2025 года.

У 55-летней Мусаевой хронический диабет второго типа, грыжа и развивается катаракта. В колонии состояние ее здоровья резко ухудшилось, и она с трудом передвигается даже с помощью трости.