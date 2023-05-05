Пригожин объявил, что 10 мая ЧВК «Вагнер» покидает Бахмут

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что 10 мая отряды ЧВК покинут позиции в украинском городе Бахмуте в Донецкой области, передав их кадровым военным Минобороны России. Причиной грядущего ухода ЧВК с передовой он назвал недостаток боеприпасов и большие потери.

Видео и текст заявления опубликованы в телеграм-каналах, связанных с Пригожиным. Накануне вечером они же опубликовали видео, на котором Пригожин показывает десятки трупов, как он утверждает, наёмников ЧВК «Вагнер» и фактически обвиняет в их гибели руководство Минобороны.

Как говорится в заявлении, 16 марта прошлого года – спустя три недели после начала широкомасштабного вторжения в Украину – отрядам ЧВК было предложено принять участие в так называемой специальной военной операции.

«К 9 мая мы должны были взять Бахмут, но, зная об этом, с 1 мая околовоенные бюрократы практически отрезали нас от артиллерийских боеприпасов» – утверждает Пригожин.

Из-за этого, по его словам, потери растут «в геометрической прогрессии». Командиры ЧВК, как утверждает Пригожин, решили остаться в Бахмуте до 10 мая, чтобы не портить праздник Дня победы, а 10 мая намерены отступить, чтобы «зализать раны», и передать позиции в городе Минобороны.

По словам Пригожина, операция по штурму Бахмута началась ещё в октябре, однако город до сих пор не взят – украинские войска удерживают его западные кварталы. При этом Пригожин считает операцию, которую он называет «Бахмутская мясорубка», успешной.

Минобороны России и власти пока не комментировали заявление Пригожина.

Ранее Пригожин уже заявлял о нехватке боеприпасов у бойцов ЧВК «Вагнер». Украинская сторона утверждает, что в боях за Бахмут российская армия и ЧВК «Вагнер» теряют по несколько сотен бойцов в день, а иногда – до тысячи. Минобороны России данные о потерях не приводит. Евгений Пригожин также не уточняет число погибших, но называл потери «большими».