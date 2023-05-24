Пригожин: «демилитаризация» сделала украинскую армию одной из сильнейших

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в очередном интервью сказал, что затеянная Россией «спецоперация» привела совсем не к тем результатам, на которые рассчитывала Москва и о которых вначале говорил Путин: Украина стала известной всему миру, а ее армия превратилась в одну из сильнейших на планете.

Как пишет русская служба Би-би-си, Пригожин не упоминает Путина, а по обыкновению нападает на руководство Министерства обороны и всю остальную российскую верхушку.

«Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, потом подошли к Киеву, потом – русским языком называю! – обосрались и отошли. Дальше – к Херсону. Обосрались, отошли. После этого – или до этого? уже времена путаются – Изюм, Красный Лиман. И как-то у нас все не складывается», – сказал Пригожин.

«Спецоперация делалась ради денацификации и демилитаризации. Таким образом, денацификация Украины, о которой мы говорили, мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире [...] Украина стала страной, которую знают абсолютно везде. Это что касается денацификации. Теперь – что касается демилитаризации. [...] Если у них было на начало спецоперации условных 500 танков – [теперь] у них 5000 танков. Если у них воевать умело 20 000 человек, то теперь умеет воевать 400 000 человек. Как же мы ее демилитаризировали? Получается, что наоборот – мы ее хрен знает как милитаризировали», – добавил он.

Евгений Пригожин говорит, что «украинцы сегодня – это одна из сильнейших армий».

«У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки, у них есть различное вооружение, и более того, они работают на любых системах, на советских, на натовских, на чем угодно, одинаково успешно», – отметил глава ЧВК.

Интервью у Пригожина взял Константин Долгов – бывший пророссийский активист и политтехнолог из Харькова.

Как напоминают специалисты Би-би-си по российской политике, после 2014 года Долгов перебрался в Россию, где долгое время сотрудничал с командой Владислава Суркова, занимавшейся Минскими соглашениями. Когда Сурков был отстранен от этой работы, Долгов перешел в команду политтехнологов, работающих уже на Сергея Кириенко, нынешнего заместителя главы администрации президента России, и какое-то время занимался информационным сопровождением работы нескольких депутатов Госдумы.

Появление именно Долгова как интервьюера в этом ролике, по мнению обозревателей Би-би-си, может говорить о том, что информация о конфликте Кириенко с министром обороны Сергем Шойгу, о котором несколько дней назад заявил Игорь Стрелков (Гиркин), является правдивой.