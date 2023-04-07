Пригожин попросил главу СК завести уголовное дело на губернатора Беглова

Основатель ЧВК "Вагнер", близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело против губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Об этом сообщает пресс-служба Пригожина.

В заявлении Пригожин просит возбудить дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, которая предусматривает до шести лет лишения свободы.

По мнению Пригожина, в Петербурге "сложилась крайне негативная ситуация, связанная с сохранением объектов культурного наследия". В городе более 850 охраняемых государством объектов культуры города находятся в "разрушающемся и заброшенном состоянии".

В таком положении вещей, по мнению основателя ЧВК "Вагнер", виноват непосредственно губернатор Беглов.

Пригожин также сообщил, что лично столкнулся с противодействием правительства и губернатора при реализации проекта по сохранению Дома Трезини. Бизнесмен планировал использовать объект культурного наследия под гостиницу.

Губернатор Санкт-Петербурга пока не комментировал обращение Пригожина.

Это не первое обращение Пригожина в правоохранительные органы по поводу Александра Беглова. Конфликт бизнесмена с властями Петербурга обострился после начала военного вторжения России в Украину.

В конце октября основатель ЧВК "Вагнер" обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой провести проверку "по возможному факту создания губернатором организованного преступного сообщества с целью разграбления госбюджета ". В ноябре Пригожин подал в Генпрокуратуру и в ФСБ иск с требованием проверить губернатора Санкт-Петербурга по статье о государственной измене.

Беглов, со своей стороны, также резко критикует Пригожина. Например, губернатор публично заявлял, не называя фамилии, что "некий известный бизнесмен обкрадывает детей" в сфере социального питания (принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" занимается поставками питания для школ и социальных учреждений).