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Пригожин попросил главу СК завести уголовное дело на губернатора Беглова
Основатель ЧВК "Вагнер", близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело против губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Об этом сообщает пресс-служба Пригожина.
В заявлении Пригожин просит возбудить дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, которая предусматривает до шести лет лишения свободы.
По мнению Пригожина, в Петербурге "сложилась крайне негативная ситуация, связанная с сохранением объектов культурного наследия". В городе более 850 охраняемых государством объектов культуры города находятся в "разрушающемся и заброшенном состоянии".
В таком положении вещей, по мнению основателя ЧВК "Вагнер", виноват непосредственно губернатор Беглов.
Пригожин также сообщил, что лично столкнулся с противодействием правительства и губернатора при реализации проекта по сохранению Дома Трезини. Бизнесмен планировал использовать объект культурного наследия под гостиницу.
Губернатор Санкт-Петербурга пока не комментировал обращение Пригожина.
Это не первое обращение Пригожина в правоохранительные органы по поводу Александра Беглова. Конфликт бизнесмена с властями Петербурга обострился после начала военного вторжения России в Украину.
В конце октября основатель ЧВК "Вагнер" обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой провести проверку "по возможному факту создания губернатором организованного преступного сообщества с целью разграбления госбюджета ". В ноябре Пригожин подал в Генпрокуратуру и в ФСБ иск с требованием проверить губернатора Санкт-Петербурга по статье о государственной измене.
Беглов, со своей стороны, также резко критикует Пригожина. Например, губернатор публично заявлял, не называя фамилии, что "некий известный бизнесмен обкрадывает детей" в сфере социального питания (принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" занимается поставками питания для школ и социальных учреждений).
- Александр Беглов стал губернатором Петербурга в 2019 году. После его назначения его неоднократно критиковали жители города за плохую уборку улиц зимой и летом, неудачную транспортную реформу, отсутствие новых станций метро, а также за непопулярный закон о реновации. Градозащитники обвиняли Беглова и его подчиненных в уничтожении исторической застройки города.
- Александр Беглов активно поддерживает войну против Украины. Он выступал с речами о борьбе с украинскими "нацистами" и "фашистами" и пообещал восстановить разрушенный российскими войсками Мариуполь.
Другие новости дня
Урсула фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон провели переговоры в Пекине
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предостерегла Китай от поставки вооружений России. Она выразила надежду на то, что Китай не предоставит России никакого военного оборудования - ни прямо, ни косвенно. «Поставки оружия агрессору станут нарушением норм международного права и серьезно повредят нашим отношениям», заявила глава Европейской комиссии на пресс-конференции в Пекине.
В эти же дни в Китае находится с трёхдневным государственным визитом президент Франции Эммануэль Макрон. В четверг, на второй день визита, французского президента торжественно принял председатель КНР Си Цзиньпин.
Как отмечает «Евроньюс», переговоры лидеров Франции, ЕС и Китая в четверг проводились как один на один, так и в трёхстороннем формате.
На Китае как на постоянном члене Совета Безопасности ООН лежит большая ответственность, заявила фон дер Ляйен. Она выразила надежду, что «Китай выполнит свою роль и поддержит справедливый мир». Она подчеркнула, что уважение суверенитета и территориальной целостности государств - это важнейшие принципы, закреплённые в Уставе ООН.
«Российская агрессия против Украины нанесла удар по международной стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на вас в том, чтобы образумить Россию и привести всех за стол переговоров», — заявил французский лидер, обращаясь к своему китайскому коллеге во время официальной двусторонней встречи в Пекине. На это обращает внимание «Международное французское радио».
Западные СМИ обратили внимание на слова фон дер Ляйен о том, что на Китае лежит большая ответственность при использовании своего влияния на Россию. «Мы рассчитываем на помощь Китая», сказала глава Еврокомиссии. Она также заявила китайскому руководству о твёрдой приверженности ЕС мирному плану президента Украины Владимира Зеленского.
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель посетит Китай на следующей неделе. Как отмечает Reuters, этот визит продлится с 13 по 15 апреля, сообщил представитель ЕС по иностранным делам Питер Стано.
Франция выразила интерес к сотрудничеству с Казахстаном
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг, 6 апреля принял принял представителя президента Франции Изабель Дюмон. Она вручила Токаеву послание французского лидера Эммануэля Макрона и сообщила о заинтересованности Франции в развитии двусторонних отношений.
Токаев отметил, что Франция первой из стран Европейского союза в 2008 году подписала с Казахстаном договор о стратегическом партнерстве. Казахстан является ведущим торговым партнером Франции в Центральной Азии, а Франция входит в число ведущих политических и экономических партнеров Казахстана.
Изабель Дюмон выразила поддержку политическим реформам в стране. Как сообщает «Международное французское радио», спецпредставитель Франции «дала высокую оценку позиции Казахстана в нынешней сложной геополитической ситуации в мире».
- Президент Казахстана побывал с официальным визитом во Франции 29-30 ноября 2022 года. В Париже он встретился с президентом Макроном и представителями французского бизнеса.
NYT: Пентагон ищет источник утечки планов подготовки наступления ВСУ
Пентагон ищет источник утечки секретных материалов о планах помощи Украине в преддверии готовящегося наступления украинской армии. Эти материалы появились в последние дни в твитере и телеграме, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных сотрудников администрации Джо Байдена.
В этих материалах содержатся сведения о составе и вооружениях, по крайней мере, части украинских подразделений, подготавливаемых к наступлению, есть информация о графиках доставки боеприпасов и военной техники. Из 12 бригад, о которых идет речь в документах, 9 оснащаются с помощью западных союзников Украины. Для их оснащения потребуется, согласно документам, 250 танков и 350 боевых машин пехоты. В документах, как отмечают собеседники газеты, нет планов наступления, планируемого украинским генштабом.
Часть документов, где, например, содержатся сведения о российских и украинских потерях, по словам источников New York Times, выглядит сфальсифицированными . В одной из таблиц уровень российских потерь оценивается в 17,5 тысяч убитыми, украинских - в 71,5 тысяч, что противоречит данным Пентагона о почти 200 тысячах убитых и раненых российских военнослужащих и более, чем 100 тысячах убитых и раненых украинских военных.
New York Times называет утечку этих документов крупнейшим из ставших достоянием гласности успехов российской разведки с начала вторжения российской армии на украинскую территорию. Собеседники газеты подчеркивают, что многие из этих сведений уже устарели, они описывали ситуацию на начало марта. Тем не менее, в Москве смогут почерпнуть немало полезной информации из этих данных. Например, там указывается уровень расходования боеприпасов для ракетных систем HIMARS, из чего можно сделать вывод об их использовании украинской армией.
Известно, что в начале войны Киев отказывался делиться с Вашингтоном своими планами из-за опасений по поводу утечки этой информации. В последние месяцы кооперация в области военного планирования между двумя странами расширилась. Подобная утечка наверняка негативно скажется на этом процессе.
Урсула фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон провели переговоры в Пекине
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предостерегла Китай от поставки вооружений России. Она выразила надежду на то, что Китай не предоставит России никакого военного оборудования - ни прямо, ни косвенно. «Поставки оружия агрессору станут нарушением норм международного права и серьезно повредят нашим отношениям», - заявила глава Европейской комиссии на пресс-конференции в Пекине.
Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон в четверг 6 апреля провели переговоры в Пекине. Переговоры проводились как один на один, так и в трехстороннем формате.
На Китае как на постоянном члене Совета Безопасности ООН лежит большая ответственность, заявила фон дер Ляйен. Она выразила надежду, что «Китай выполнит свою роль и поддержит справедливый мир». Она подчеркнула, что уважение суверенитета и территориальной целостности государств - это важнейшие принципы, закрепленные в Уставе ООН.
«Немецкая волна» обратила внимание на слова фон дер Ляйен о том, что на Китае лежит большая ответственность использовать своего влияния на Россию. «Мы рассчитываем на помощь Китая», заявила глава Еврокомиссии. Она также заявила китайскому руководству о твердой приверженности ЕС мирному плану президента Украины Владимира Зеленского.
Патриарх Кирилл назначил главного священника в зоне «СВО»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ о назначении главного военного священника в зоне так называемой специальной военной операции на территории Украины. Им стал протоиерей Дмитрий Василенков, ранее занимавший должность председателя отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии.
Согласно планам РПЦ, Василенков будет отвечать за «духовное наставничество российских военнослужащих и сотрудников силовых структур, находящихся в зоне боевых действий».
В прошлом году РПЦ возродила должность главного священника военного и морского духовенства, которая существовала до 1918 года.
- Патриарх Московский и всея Руси с начала войны в Украине неоднократно выступал в ее поддержку. По его мнению, произошедшее спровоцировали внешние силы, желающие уничтожить Россию. Ряд священников РПЦ, выступивших против российской военной агрессии, подверглись гонениям.
- В ноябре прошлого года на территории Украины в результате обстрела погибли священник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ Александр Цыганов и настоятель храма при штабе Ракетных войск стратегического назначения России протоиерей Михаил Васильев. Васильев незадолго до смерти заявлял, что «нет ничего более миролюбивого», чем ядерное оружие.
Врачи миланской клиники подтвердили лейкемию у Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, которому сейчас 86 лет, уже некоторое время болен хроническим миелоидным лейкозом - это форма лейкемии, рака крови. В настоящее время Берлускони госпитализирован в реанимацию для лечения пневмонии.
Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении врачей миланской клиники «Сан-Раффаэле».
Как отмечает агентство DPA, изначально, когда в среду политика доставили в больницу, говорилось о респираторных и сердечно-сосудистых проблемах.
О диагнозе «лейкоз» у экс-премьера первой 6 апреля сообщила газета Corriere della Sera. По данным издания, Берлускони был госпитализирован с подозрением на пневмонию, которая могла быть вызвана ослаблением иммунитета из-за лейкоза. Агентство ANSA сообщало со ссылкой на источники, что Берлускони уже проходит в «Сан-Раффаэле» курс химиотерапии, пишет Русская служба Би-би-си.
- Медиамагнат Сильвио Берлускони трижды занимал пост главы правительства после того, как пришел в политику в 1994 году. Для миллионов итальянцев, несмотря на серию связанных с его именем сексуальных скандалов и судебных разбирательств, включая обвинение в 2012 году в уклонении от налогов, Берлускони ассоциируется с золотым веком итальянской экономики и образом человека, который всего достиг сам, отмечает France-Presse.
- Сейчас партия Берлускони «Вперед, Италия» входит в правящую коалицию, а сам экс-премьер с сентября прошлого года заседает в Сенате XIX созыва.
- Год назад Берлускони, выступая перед сторонниками своей партии, сказал, что «разочарован» в российском президенте Владимире Путине из-за вторжения в Украину. Ранее Берлускони неоднократно называл Путина своим другом. Они регулярно навещали друг друга. Однажды итальянский политик даже назвал Путина «последним выдающимся лидером на современной международной политической арене».
Бензопилой повредили «духовный символ Абхазии» – липу в селе Лыхны
В Абхазии сообщили о повреждении Кавказской липы, растущей на поляне в селе Лыхны. В соцсетях распространяется видео, на котором видны порезы от бензопилы на стволе липы.
По словам директора Института экологии Романа Дбар, дерево скорее всего не выживет.
«Сейчас происходит весеннее сокодвижение и судя по глубине пореза, вероятность, что липа выживет, мала», – отметил он в комментарии агентству «Апсныпресс».
Дереву, по словам специалиста, более полутора века и оно является духовным символом Абхазии.
«Лыхненская поляна – историческое место. На ней, возле этого дерева, собирался народ при принятии судьбоносных решений для страны. Оно символизирует стойкость и дух народа», – сказал директор Института.
Президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания осудил «безнравственный акт вандализма, осуществлённый на святом для каждого абхаза месте».
В пресс-службе абхазского лидера сообщили, что он «поручил правоохранительным органам предпринять все необходимые меры по установлению лиц, причастных к данному преступлению».
Сотрудники гудаутской милиции проводят оперативно-розыскные мероприятия «по установлению лиц, причастных к акту вандализма».
«Информацию мы получили от жителей села. На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа. Сотрудники провели опрос жителей, оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Материал собран», — отметил начальник Гудаутского РОВД Зосма Гицба.
Служба госбезопасности отказала во въезде в Грузию гражданину США
Глава Службы Госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили сегодня заявил в парламенте, что несколько дней тому назад во въезде в страну было отказано гражданину США, консультанту Джеймсону Маршаллу Коминсу.
Лилуашвили, появление которого на заседании стало неожиданностью для журналистов, утверждал, что Коминс был связан «с деструктивной группой, устроившей беспорядки на митингах в Тбилиси против закона об «иноагентах» и занимался инструктажем. На этот раз его не пустили в Грузию, поскольку была конкретная информация, основанная на «источниках высокой достоверности», утверждал Лилуашвили.
Он добавил, что после отказа во въезде, посольство США не связывалось с грузинскими спецслужбами. «Наверное, они и сами хорошо знают причину, по которой мы его не впустили», – заявил Лилуашвили.
Глава СГБ также сказал, что он не может утверждать, но и не исключает, что введенные США визовые санкции для грузинских судей напрямую связаны с действиями грузинских спецслужб.
«Может, есть связь, может, нет, нужно спрашивать ту сторону, которая ввела санкции», - сказал Лилуашвили.
Оппозиционер, бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава заявил, что «происходит беларусизация Грузии». «Иванишвили рукой Лилуашвили совершил нечто совершенно беспрецедентное в истории Грузии - политически, целенаправленно не пустил в страну гражданина США. Затем происходит инсценировка – заседание группы доверия в парламенте, на которое приходит глава СГБ и после заседания отвечает на вопрос, заданный официальным телевидением. Это уже смертельная фаза… Это уже Беларусь!», - написал Угулава в Facebook.
Израиль атакован с территории Ливана. В ООН призвали к сдержанности
Северная часть Израиля подверглась в четверг ракетному обстрелу со стороны Ливана. Этому предшествовали столкновения между израильской полицией и палестинцами на территории третьей по значимости исламской святыни – мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме.
По информации израильских военных, им удалось перехватить по меньшей мере одну ракету. Медиа сообщали о нескольких пусках по Израилю. Израильские СМИ писали о примерно 30 запущенных из Ливана ракетах, половину из которых удалось перехватить, передает Reuters.
Предупреждающие сирены звучали в том числе в населенных пунктах Шломи, Бецет. Израильские экстренные службы приводят данные о двух пострадавших.
Поступают разные сведения относительно того, что израильская сторона открыла ответный огонь из артиллерии в направлении границы.
Ответственность за ракетный обстрел никто на себя не взял. Три источника в службах безопасности рассказали Reuters, что за атакой могут стоять палестинские объединения в Ливане, но не проиранская шиитская группировка «Хезболлах», с которой у Израиля был вооруженный конфликт в 2006 году.
Сотрудники израильской полиции в среду на рассвете штурмовали молельный зал Аль-Аксы, чтобы, как сообщалось, вытеснить забаррикадировавшихся там молодых людей, нарушивших закон, и агитаторов. Вечером того же дня в Иерусалиме были новые столкновения. События пришлись на священный для мусульман месяц Рамадан, а также празднование иудейского Песаха.
После полицейских рейдов в Аль-Аксе, которые осудили в арабском мире, палестинские боевики выпустили по Израилю ракеты из сектора Газа. Израиль в ответ атаковал несколько целей в секторе.
Глава контролирующей сектор Газа исламистской группировки ХАМАС Исмаил Хания 6 апреля находился в Ливане. Миротворческие силы ООН на юге Ливана называют нынешнюю ситуацию в регионе «чрезвычайно серьезной» и призывают все стороны к сдержанности.
Обвинение запросило для Владимира Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы
Прокурор запросил для оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы. Об этом рассказала журналистам у здания Московского городского суда его адвокат Мария Эйсмонт, сообщает «Сота».
По словам юриста, ее подзащитный за время нахождения в СИЗО потерял 17 килограммов веса. В середине марта Кара-Мурза не смог принять участие в одном из заседаний суда из-за ухудшения самочувствия. До этого он сообщал, что его здоровье в изоляторе стало значительно хуже. Главный невролог УФСИН по Москве поставил ему диагноз «полинейропатия». Этот диагноз входит в список исключающих пребывание в СИЗО. Однако суд отказался рассмотреть медицинские документы и перевести политика под домашний арест.
В начале марта суд продлил арест Кара-Мурзе на полгода. Он находится в СИЗО с апреля 2022 года. В отношении политика возбуждено три уголовных дела: о так называемых фейках про армию России, о государственной измене и об осуществлении деятельности «нежелательной организации» за работу с «Открытой Россией».
- По версии следствия, выступая 15 марта в США перед членами Палаты представителей штата Аризона, Кара-Мурза, «действуя по мотивам политической ненависти, распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию». В частности, тогда речь шла о бомбардировках жилых районов и объектов социальной инфраструктуры Украины.
- Уже когда он был под арестом, против политика были возбуждены дела о сотрудничестве с нежелательной организацией и государственной измене.
Алан Гаглоев рассказал о причинах затягивания уголовного дела Инала Джабиева
«Дело Инала Джабиева» готово для передачи в суд, но подозреваемые затягивают его, так как не могут завершить ознакомление с материалами дела. Об этом на заседании кабмина сообщил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев.
«В Цхинвальском городском суде проходил процесс по факту смерти по «делу Инала Джабиева», обсуждался вопрос утверждения графика ознакомления с материалами уголовного дела. Прокуратура вынуждена была составить график ознакомления с материалами дела, чтобы они и дальше не тянули время, - сказал президент. – Они обвиняют власть в затягивании дела, а сами не могут ознакомиться с материалами уголовного дела».
Глава республики отметил, что некоторые из обвиняемых по делу позволяют себе некорректное отношение к представителям власти.
«Во время сегодняшнего заседания один из подозреваемых оскорблял государственного обвинителя, а после снял с себя обувь и бросил в него. Кто-нибудь такое слышал или видел? Такое поведение непозволительно. Все это засняли камеры видеонаблюдения, отрицать произошедшее невозможно», - приводит слова президента информагентство «Рес».
Алан Гаглоев рассказал, что буквально вчера встречался с родственниками подозреваемых, «поскольку мы всегда идем на диалог». «И вот какое отношение нам демонстрируют в ответ. Никто не имеет право вести себя подобным образом», – сказал президент.
Он добавил, что родственники обвиняемых неоднократно обращаются к руководству республиками с теми или иными вопросами. «Все вопросы решаются в соответствии с законом», - заключил Гаглоев.
Грузия и еще 49 стран осудили выступление Львовой-Беловой на Совбезе ООН
Более 50 стран, в том числе Грузия, а также Евросоюз выпустили совместное заявление в ответ на организованное Россией заседание Совета Безопасности ООН, на котором по видеосвязи выступила российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ранее ордер на её арест выдал Международный уголовный суд в Гааге.
«Российская Федерация будет стремиться представить свои действия в Украине как соответствующие международному праву, нормам о правах детей и плану действий в отношении детей в условиях вооруженного конфликта. Но это максимально далеко от истины», – говорится в заявлении.
В документе также приводятся собранные властями Украины факты о вывозе 19 с половиной тысяч украинских детей с занятых Россией территорий, и тот факт, что в этой связи МУС выдал ордера на арест Львовой-Беловой и президента Путина.
Ранее Великобритания и США заблокировали трансляцию этого заседания на веб-сайте ООН. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила журналистам, что благодаря этому у Львовой-Беловой не было «международной трибуны для распространения дезинформации и попыток защитить свои ужасные действия в Украине».
В заявлении британского представительства в Twitter, говорится, что «если Мария Львова-Белова хочет отчитаться о своих действиях, она может сделать это в Гааге».
Послы США, Великобритании, Албании и Мальты также демонстративно покинули зал заседаний Совета Безопасности ООН в среду во время выступления по видеосвязи Львовой-Беловой.
Неофициальная встреча в Совете безопасности ООН была созвана по инициативе России и была посвящена вопросу детей, вывезенных из Украины в Россию. В российской формулировке это называлось «эвакуацией детей из зон конфликтов».
Посол России в ООН Василий Небензя заявил журналистам, что неформальная встреча была запланирована задолго до ордеров МУС и не предназначалась для опровержения обвинений против Путина и Львовой-Беловой.
Россия не скрывает программу, в рамках которой она перевезла в Россию тысячи украинских детей, и представляет ее как «гуманитарную акцию по защите детей-сирот и детей, брошенных в зоне боевых действий».
Ранее Небензя заявил, что, вывозя детей с территории Украины, российские власти хотели «уберечь их от опасности, которую могут нести военные действия», и что они готовы вернуть их в Украину, когда условия будут безопасными.
- Международный уголовный суд подозревает Путина и Львову-Белову в совершении военных преступлений – насильственных депортациях и перемещении населения, в частности детей, с занятых российской армией территорий Украины. Международное право может расценивать это как геноцид.
- В мае прошлого года Путин подписал указ об упрощении предоставления украинским детям российского гражданства, что открывает путь к их усыновлению в России.
Сейм Литвы принял резолюцию с предложением позвать Украину в НАТО
Литовский парламент, Сейм, принял резолюцию об основных целях страны на саммите НАТО в Вильнюсе, запланированном на 11–12 июля. В документе предлагается пригласить Украину в союз и обеспечить Киев «полной поддержкой практическими мерами».
За резолюцию единогласно проголосовали все 129 депутатов, участвовавших в голосовании (всего их в Сейме 141). Председатель парламентского комитета по международным делам Жигимантас Павиленис заявил, что приглашение Киева в союз «опровергнет право вето России по вступлению Украины» и сделает союз сильнее, укрепив тем самым литовскую безопасность.
В конце сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны объявил, что страна подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза», — заявил он.
Москва неоднократно заявляла, что считает возможное вступление Украины критической угрозой своей безопасности. Перед февральским вторжением Кремль требовал не допустить членства Украины в НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже после начала вторжения заявлял, что двери для вступления Киева в Альянс открыты, но сейчас внимание сосредоточено на поддержке защиты Украины от российского вторжения. Многие военные эксперты предполагают, что вступление страны невозможно как минимум до завершения активных боевых действий.
Алан Гаглоев провел первое заседание обновленного правительства
Не все руководители министерств и ведомств ответственно подходят к исполнению своих прямых должностных обязанностей, заявил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев на заседании правительства, которое собралось в обновленном составе.
«Люди делают дороги, проводят воду, но зарплату за свою работу не получают. В это время все здесь сидящие получают зарплату», – сказал Гаглоев.
На заседании было отмечено, что задержки зарплат связаны с подготовкой необходимых документов. Югоосетинский лидер потребовал в ближайшее время решить вопрос и выплатить сотрудникам их зарплаты.
Отметим, что накануне Гаглоев принял ряд кадровых решений. Он уволил министра образования и науки Аряну Джиоеву, назначил на пост министра финансов Казбека Царикаева. Министром внутренних дел стал Алан Гучмазов, главой Минстроя – Константин Елдзаров, руководителем цхинвальской городской администрации – Ромео Хугаев. Сегодня югоосетинский лидер представил сотрудникам ведомств новых руководителей.
Обвиненного в мошенничестве югоосетинского депутата лишили мандата
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия досрочно прекратил полномочия депутата Алана Габатты и освободил его от должности главы Комитета по законодательству и законности. Вопрос был вынесен на заседание сессии парламента.
В прошлом году югоосетинская Генпрокуратура сообщила, что Алана Габатты обвиняют в мошенничестве, а также в изготовлении поддельных документов. Он, по версии следствия, незаконно переоформил на себя автомобиль, перегнал его во Владикавказ, после чего продал.
В середине марта текущего года фракции «Единая Осетия» и «Единство народа» сорвали заседание югоосетинского парламента. В оппозиции заявили, что отказывается участвовать в работе законодательного органа до тех пор, пока не будет проведена замена выехавшего в Россию депутата Алана Габатты и фракция не восстановит свое численное присутствие в парламенте.
Глава МИД Грузии призвал США отменить санкции против грузинских судей
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили написал письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором призывает Вашингтон пересмотреть решение о санкциях в отношении четырех судей.
О том, что Госдеп США применил санкционный механизм впервые в истории грузино-американских отношений, стало известно накануне. США ввели санкции против трех действующих и одного бывшего грузинского судьи. Михаил Чинчаладзе, Леван Мурусидзе, Ираклий Шенгелия и Валериан Церцвадзе названы в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена лицами, «подрывавшими верховенство закона и веру общества в судебную систему Грузии». Визовые ограничение для четверых грузинских судей введены «в связи с их причастностью к крупномасштабной коррупции», напоминает агентство «Новости-Грузия».
Глава МИД Грузии пишет, что если Вашингтон не пересмотрит решение о санкциях, то государство Грузия и грузинский народ воспримут это «как давление на независимый суд суверенного государства и грубое вмешательство в его деятельность», что нанесет ущерб давним дружественным отношениям между Грузией и США.
Дарчиашвили называет санкции «совершенно непонятными и неприемлемыми» и говорит, что решение «было обнародовано без предъявления каких-либо доказательств». Глава МИД выражает надежду, что Госдеп либо представит доказательства, либо пересмотрит решение.
Дарчиашвили также рассказывает о «тяжелейшем наследии», которое встретило «Грузинскую мечту», когда она пришла к власти в 2012 году, и о том, как нынешнее правительство улучшило ситуацию в судебной системе. При этом министр указывает, что никаких санкций в отношении высокопоставленных чиновников предыдущего правительства не применялось:
«Следует отметить, что в период прежней власти главные создатели и архитекторы судебной уголовной системы — Михеил Саакашвили и Зураб Адеишвили не подвергались санкциям ни одной страны, и более того, к сожалению, пользовались конкретными гарантиями неприкосновенности или пользуются до сих пор», — пишет Дарчиашвили.
По его словам, во времена Саакашвили «суд был превращен в подразделение прокуратуры и еще одно звено репрессивной машины авторитарного режима, а уровень вынесения обвинительных приговоров превышал 99 процентов».
«В условиях репрессивной судебной системы количество заключенных достигало 25 тысяч в тюрьмах, где внедрялась систематическая практика пыток и бесчеловечного обращения с заключенными. В результате смертность заключенных была беспрецедентно высокой», – говорится в письме.
Дарчиашили заявляет, что после смены правительства ситуация улучшилась, что «является результатом соответствующей политической воли и четырех волн фундаментальной судебной реформы», проведенных правительством «Грузинской мечты».
«Правительство неоднократно обращалось к критикам нынешней судебной системы Грузии с просьбой представить конкретные судебные дела, которые, по их мнению, были решены несправедливо. Однако критики до сих пор не представили ни одного такого случая», — указано в послании.
В письме также говорится, что «грузинский суд воспринимается населением и международными исследованиями как один из самых передовых». При этом министр ссылается на результаты опроса IPSOS FRANCE (Оценка судебных реформ в Грузии), согласно которому 55% населения считают суд справедливым.
Суд в Казани постановил выдворить из России блогера Хаояна Сюя
Вахитовский районный суд Казани сегодня, 6 апреля вынес решение по административному делу в отношении ЛГБТ-блогера Хаояна Сюя, который является гражданином Китая и учится в Казанском федеральном университете.
Как пишет сайт Idel.Реалии, суд принял решение выдворить его из страны, а также назначил ему административный арест сроком на семь суток. Сюй признали виновным по части 4 статьи 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, совершенные иностранным гражданином»).
Напомним, что Хаоян Сюй — китаец, а его молодой парень Гела Гогишвили — проживающий в России грузин. Хаоян приехал в Россию учить русский язык, познакомился с Гелой, и у них завязались романтические отношения. Молодые люди ведут телеграм-канал «Китаеза и Груеза» и публикуют ролики о своих отношениях в TikTok и Youtube. Блогеры рассказали, что их начали преследовать гомофобы и угрожать им расправой. По словам Гогишвили, травлю организовал «православный активист» Тимур Булатов, известный своими доносами. После этого блогерам стали писать, что их убьют, казнят и кастрируют. Об этом они рассказывали Радио Свобода. Материал был опубликован и на сайте «Эха Кавказа».
Накануне их задержали полицейские. В отделении полиции блогерам стало известно, что против них завели административное дело.
«С точки зрения доносчика из Новосибирска и казанской полиции, «пропаганда» ЛГБТ+ заключалась в том, что парни выкладывали видео, на которых они «целуются, обнимаются, показывают, как они спят вместе». Всё это сочли неподобающей демонстрацией «гомосексуальной интимной жизни», — поясняли ранее в правозащитной инициативе «Дело ЛГБТ+».
Эти же доводы полиции были представлены сегодня в суде. При этом полиция якобы насчитала более 1,7 тысячи несовершеннолетних среди подписчиков канала.
Адвокат Адель Хайдаршин настаивал, что необходимо провести экспертизу, чтобы установить «факт пропаганды ЛГБТ». Также он обратил внимание, что в деле нет доказательств, что подписчики в YouTube — несовершеннолетние. Он сообщил, что канал, который вели молодые люди, маркирован как «для взрослых». Заседание прошло с участием переводчика с русского на китайский язык. Хаоян Сюй свою вину не признал.
Сюй пришли поддержать слушатели, в том числе другие студенты из Китая, однако в суд никого из них пустили. Гела Гогишвили в соцсетях сообщил, что после разговоров с полицией «китайцев, которые пришли поддержать Хаояна, задержала миграционка».
До решения о выдворении Сюй будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан.
Административное дело против Гогишвили рассмотрит судебный участок №1 по Вахитовскому району Казани, дата заседания пока неизвестна, пишет «Медиазона».
- С декабря 2022 года в России запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. За это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для организаций.
Прокуратура США обвинила гражданина Эстонии в помощи России в закупке электроники
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения гражданину Эстонии Андрею Шевлякову в закупке американской электроники для России в обход введённых против неё санкций, сообщила пресс-служба американского министерства юстиции.
Согласно позиции обвинения, 45-летний Шевляков на протяжении 10 лет пересылал в Россию электронику, приобретенную через подставные компании у американских производителей в нарушение норм экспортного контроля.
Обвиняемый был задержан в Эстонии 28 марта во время совместной операции ФБР и Полиции безопасности, сообщало ранее бюро расследований. Эстонские власти конфисковали все посылки, предназначенные для Шевлякова, в одной из них находилось радиоэлектрооборудование весом 130 кг. В США Шевлякову может грозить до 20 лет тюрьмы. Его позиция в сообщениях ведомств не приводится.
- В 2012 году имя Шевлякова упоминалось в связи со шпионским скандалом в США, когда 7 человек представили перед судом в Техасе по обвинению в незаконной продаже американских высоких технологий России. Тогда фирма Шевлякова OÜ Yaxart попала в список 165 компаний и частных лиц, которые, по версии американских властей, работали на российских шпионов, передавало Эстонское национальное телерадиовещание. О предъявлении ему обвинений по этому делу не сообщалось, однако в его задержании в 2023 году участвовало техасское отделение ФБР.
Совет Европы ищет способы исполнения решения по делу «Грузия против России»
Совет Европы в четверг опубликовал ежегодный отчёт об исполнении странами-членами этой организации решений Европейского суда по правам человека.
В документе, в частности, указано, что к концу прошлого года ожидалось исполнение более шести тысяч решений ЕСПЧ, 2352 из них, то есть около 40%, приходилось на Россию. В Комитет министров Совета Европы, который занимается мониторингом исполнения решений суда, за прошлый год поступило 413 новых решений ЕСПЧ, из них было исполнено только три.
Выплаты компенсаций по решению ЕСПЧ от России ожидают в 1102 случаях, а общая сумма невыплаченных российскими властями компенсаций превышает 2 миллиарда евро, из которых более 1,8 млрд приходится на компенсации по делу «Юкоса» и 10 миллионов – по делу «Грузия против России». Речь идет о выплате компенсаций грузинским гражданам, депортированным из России осенью 2006 года.
«C глубоким сожалением отмечаем, что российские власти, несмотря на подписание 17 декабря 2021 года Меморандума о взаимопонимании, предусматривающего возможность выплаты (по делу «Грузия против России») справедливой компенсации через банковский счет Совета Европы, не произвели выплату по состоянию на конец 2022 года», – сказано в документе.
Комитет министров Совета Европы предложил властям государств-членов «изучить все возможные способы обеспечения исполнения этого дела». Секретариату организации поручено создать и опубликовать реестр справедливой компенсации по всем межгосударственным делам против Российской Федерации, а также регулярно обновлять его.
- ЕСПЧ обязал Москву выплатить грузинской стороне 10 миллионов евро в начале 2019 года. Лица, пострадавшие в результате нарушения статьи 4 протокола 4 Европейской конвенции по правам человека (запрет на коллективную высылку иностранцев), должны получить по 2000 евро. Гражданам, в отношении которых одновременно были нарушены пункта 1 статьи 5 (незаконное лишение свободы) и статьи 3 (бесчеловечное и унижающее достоинство обращение/содержание под стражей), российское государство обязано выплатить от 10 до 15 тысяч евро.
- Россия в марте прошлого года была исключена из Совета Европы в связи с её агрессией против Украины. 16 сентября она официально перестала быть страной-участницей Европейской конвенции по правам человека. Однако Совет Европы подчёркивает, что она обязана исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные по делам, принятым судом к рассмотрению до 16 сентября 2022 года. Москва, однако, в марте прошлого года перестала как исполнять решения ЕСПЧ, так и отчитываться об их исполнении.
Экс-сотрудницу канала «Навальный Live» не пустили в Грузию
Бывшего продюсера канала «Навальный Live», экс-главу предвыборного штаба Любови Соболь* на выборах в Госдуму Ольгу Ключникову не пустили в Грузию. Об этом она сообщила в своем твиттер-аккаунте.
Ключникова прилетела в Кутаиси из Польши, после чего на границе в аэропорту у нее забрали паспорт.
«Я провела сутки в аэропорту Кутаиси. Более 8 часов грузинские пограничники ждали телефонного звонка с отказом по «иным причинам». Наиболее частым был вопрос о моей профессии: я сказала правду, что сейчас тестирую в IT. Также спрашивали про обратный билет и время пребывания в Грузии, также про предыдущие посещения страны. В 2020-2021 я прожила в Грузии около года, законов не нарушала», – пишет она.
По словам Ключниковой, «пограничники были максимально обходительными и понимающими, дали купить воды и еды».
«Ночевала в специальной комнате в транзитной зоне аэропорта. На следующий день меня отправили обратным рейсом в Европу. Паспорт вернули только в самолете», – рассказала она.
* В январе 2022 года политик Любовь Соболь обвинила Ольгу Ключникову в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Ключникова отвергла обвинения в свой адрес.
- В Грузии участились случаи недопуска в страну оппозиционно настроенных россиян. С начала 2023 года во въезде в страну уже отказали правозащитнице и основательнице фонда «Насилию.нет», «иноагенту» Анне Ривиной, журналисту и писателю Филиппу Дзядко, адвокату Максиму Оленичеву, адвокату Ивана Сафронова Дмитрию Катчеву, правозащитнице Дарьяне Грязновой и многим другим. Ранее во въезде в Грузию также отказывали российским оппозиционерам – Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, журналистам Илье Азару, Давиду Френкелю, Михаилу Фишману, Алексею Пономареву, участнице Pussy Riot Ольге Борисовой (она позже смогла вернуться в страну), журналисту и благотворителю Мите Алешковскому и т.д.
Болгарские порты закрываются для судов под российским флагом
Власти Болгарии закрывают свои порты для всех российских судов вне зависимости от флага, под которым они ходят, сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на PortSEurope. Решение вступает в силу с 8 апреля. Оно связано с директивой ЕС о выполнении санкций.
Суда под российскими флагами уже не могут заходить в болгарские порты. Морское управление страны установило запрет 17 апреля в рамках пятого пакета санкций ЕС, сделав исключение лишь для поставок критической продукции из России.
Теперь действие запрета расширяется: в морские и речные порты Болгарии не смогут заходить суда, зарегистрированные Российским морским регистром судоходства.
Болгария остается единственной страной Европейского союза, которая закупает импортируемую морем российскую нефть. В марте объем таких поставок колебался между 63 и 104 тысячи баррелей в сутки. Таковы оценки Bloomberg, сделанные на основе данных по танкерным перевозкам.
Теперь же, с 8 марта, болгарские порты закроются для танкеров с российской регистрацией, которые могли возить нефть в обход «потолка цен». Этот потолок был установлен Евросоюзом и странами G7 на уровне $60 за баррель.
57-й раунд Женевских дискуссий: заявления Москвы и сопредседателей
4-5 апреля в Женеве прошел 57-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе.
Итоги переговоров прокомментировали сопредседатели дискуссий от ООН, ЕС и ОБСЕ.
«На фоне чрезвычайно сложной геополитической обстановки участники подтвердили свою приверженность процессу и заинтересованность в обеспечении непрерывности Женевских дискуссий как единственной платформы, на которой рассматриваются последствия конфликта. Сопредседатели и участники подчеркнули ключевую роль Женевских дискуссий как платформы для предсказуемости и диалога на благо безопасности и стабильности, а также благополучия населения, пострадавшего от конфликта.
После интенсивного обмена мнениями о неприменении силы и международных мерах безопасности участники не смогли прийти к общему пониманию по этому ключевому пункту повестки дня», – сказано в заявлении.
Кроме того, из-за позиции ряда участников вновь было сорвано обсуждение вопроса о внутренне перемещенных лицах и беженцах.
В МИД России, в свою очередь, указали «на важность недопущения политизации Международных женевских дискуссий путем немотивированных отмен и переносов регулярных раундов».
«Отмечено, что затяжные паузы в переговорном процессе чреваты ростом напряженности в регионе, ответственность за который целиком ляжет на инициаторов блокирования политдиалога. В унисон с российской делегацией выступили представители Абхазии и Южной Осетии», – сказано в заявлении российского МИДа.
Москва вновь утверждает, что «коллективный Запад» пытается перенести «логику конфронтации» из Украины на Южный Кавказ, что, по мнению МИД РФ, «выражается в провокационных призывах к Тбилиси открыть «второй фронт» против России в Абхазии и Южной Осетии».
«На земле», говорят в Москве, стороны «продолжают проявлять сдержанность», серьезных инцидентов не фиксируется.
«По оценке российской стороны и ее абхазских и югоосетинских союзников, реальным вкладом в достижение стабильности и безопасности в Закавказье могло бы стать заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы Грузией в отношении Абхазии и Южной Осетии, а также начало процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ с их последующей демаркацией», – сказано в заявлении.
Следующий раунд Женевских дискуссий, предположительно, пройдет в середине июля 2023 года.
В ходе перестрелки в Ингушетии убиты трое полицейских
В ночь с 5 на 6 апреля в селе Зязиков-Юрт Малгобекского района Ингушетии, где был объявлен режим КТО, произошла перестрелка – по неподтвержденным данным, трое полицейских погибли, еще восемь были ранены. Об этом сообщает государственное агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Как рассказали ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по республике, силовики пытались задержать подозреваемых в нападении на полицию на границе с Северной Осетией ночью с 27 на 28 марта и в Малгобеке вечером 3 апреля. Стало известно, что разыскиваемые находятся в Зязиков-Юрте, при попытке задержания они открыли огонь. По данным предположительно связанного с силовиками телеграм-канала «Розыск Ингушетия», в перестрелке погибли участковый и двое прикомандированных сотрудников.
Сообщается, что здание с разыскиваемыми внутри было оцеплено, а жителей ближайших домов эвакуировали. Телеграм-канал Mash Gor пишет, что ночью перестрелка закончилась. The Magas Time без ссылки на источник сообщает, что трое разыскиваемых были убиты, один взят живым. Эта информация не подтверждена.
Напомним, в ночь с 27 на 28 марта неизвестные обстреляли пост полиции на границе Ингушетии и Северной Осетии и скрылись с места происшествия. Двое полицейских получили ранения. Вечером 3 апреля в Малгобекском районе Ингушетии неизвестные обстреляли сотрудников полиции, ранили одного из них и скрылись, в районе введен режим контртеррористической операции.
В розыск были объявлены шесть человек. 29 марта один из них, Рамазан Эльдиев, был найден мертвым в Карабулаке. По данным источника государственного агентства «Интерфакс», он мог умереть от полученных в ходе перестрелки ранений.
5 апреля в селе Аки-Юрт Малгобекского района Ингушетии нашли труп второго подозреваемого, предположительно принадлещий 25-летнему Мовсару Коттоеву. По одной из версии, в его жителе взорвалась граната.
- Накануне был задержан дядя Коттоева 70-летний Леча Коттоев, который якобы на протяжении трех дней укрывал разыскиваемых в своем доме. Отец предполагаемого нападавшего Ахмад-Гири Коттоев отрекся от сына – это означает, что семья не будет объявлять за него кровную месть.
- В предшествовавший нападению на пост полиции день, 27 марта, МВД по Ингушетии объявило в розыск троих уроженцев республики, подозреваемых в причастности к терроризму.
Визовые санкции США против грузинских судей. Реакции
Правящая партия «Грузинская мечта» раскритиковала решение США ввести визовые санкции в отношении высокопоставленных грузинских судей.
«Ноль доказательств. Нет доказательств. Это несерьезно», – сказал лидер партии Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди».
«Существует политический интерес во вмешательстве в деятельность независимой судебной системы Грузии», – добавил Кобахидзе.
Он отметил, что один из главных вопросов состоит в том, какие силы стоят за заявлением Блинкена и кто кладет ему на стол «такую информацию».
Как пишет агентство «Новости-Грузия», решение прокомментировал и депутат Дито (Дмитрий) Самхарадзе, известный своей эмоциональностью.
«...Решение не пускать наших судей в Америку – несправедливость, цинизм, и тяжелейшее оскорбление Грузии! Войны все равно не будет!!! Режим Саакашвили не вернется!!! Никто не сможет украинизировать и поджечь нашу страну!» – написал он в соцсети.
Один из лидеров правящей партии Арчил Талаквадзе назвал решение США «категорически неприемлемым»
«Жаль, что наша дружба, стратегические отношения, дошли до того, что мы разговариваем друг с другом на языке санкций, я имею в виду Грузию и Соединенные Штаты Америки», – сказал Талавадзе в интервью «Рустави-2».
Решение Госдепа прокомментировал попавший под санкции судья Мурусидзе. Он сказал, что живет честно и санкции несправедливы, но запрет на въезд в США «как-нибудь переживет» и «коленки не трясутся». Также он заявил, что идет попытка захвата со стороны США «государственной системы Грузии».
Валерий Церцвадзе заявил, что он «категорически не согласен с обвинениями».
«Прошло шесть лет с тех пор, как я не нахожусь ни на судебной или любой другой государственной должности. Соответственно, упоминание меня, как судьи с бессрочными полномочиями, явно представляет собой сознательное искажение фактов», – написал он в соцсети.
Реакция оппозиции:
- Гига Бокерия, «Европейская Грузия»: «Это беспрецедентно и подтверждает масштабы политической коррупции в Грузии при действующем режиме».
- Партия «Лело»: «Впервые в истории грузино-американских отношений Госдеп США применил санкционный механизм. Мандат доверия «Мечте» на Западе исчерпан».
- Георгий Гахария, «За Грузию»: «Это четкий сигнал о том, что ответственность будет персонализирована для всех, кто подрывает грузинскую демократию и верховенство закона. Пора уже Иванишвили выйти и взять на себя личную ответственность».
Накануне Вашингтон ввел визовые санкции в отношении высокопоставленных грузинских судей. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил их в «крупномасштабной коррупции». Въезд в США запрещен председателю Тбилисского Апелляционного суда Михаилу Чинчаладзе, члену Высшего совета юстиции Грузии Левану Мурусидзе, заместителю председателя Тбилисского Апелляционного суда Ираклию Шенгелия и бывшему судье Тбилисского Апелляционного суда Валериану Церцвадзе, а также членам их семей.
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