Пример того, как система наказывает инакомыслие – Amnesty International о приговоре Элене Хоштария

Международная правозащитная организация Amnesty International считает наказанием за инакомыслие приговор грузинскому оппозиционному политику Элене Хоштария – 1,5 года тюремного заключения за надпись на предвыборном плакате, сделанную маркером.

«Это ещё один пример того, как система уголовного правосудия используется для наказания инакомыслия. Уголовные санкции за ненасильственные незначительные правонарушения, совершённые при мирном выражении протеста, с высокой долей вероятности являются несоразмерным ограничением свободы выражения мнения. В таких случаях следует избегать назначения наказания в виде лишения свободы», - заявил заместитель директора по Восточной Европе и Центральной Азии Amnesty International Денис Кривошеев.

По его оценке, действия политика были «символическим жестом протеста»:

«В случае Элене Хоштария суровость наказания, по-видимому, связана не с материальным ущербом, а с её политическими взглядами и символическим ущербом, который своей деятельностью она нанесла правящей партии».

Организация считает, что власти должны немедленно освободить оппозиционного политика, «пересмотреть её приговор, отменить лишение свободы и немедленно прекратить все политически мотивированные судебные процессы».

24 марта судья Тбилисского городского суда Георгий Аревдзе приговорил лидера оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария к полутора годам лишения свободы.

Её признали виновной в нарушении статьи 187 Уголовного кодекса: 14 сентября 2025 года, за несколько недель до муниципальных выборов, Элене Хоштария на проспекте Меликишвили сделала надпись на предвыборном баннере кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе: «Русская мечта». По данным прокурора, ущерб составил 570 лари.

Политик заявляла, что её мотивом была поддержка активистки Меги Диасамидзе, которую задержали за аналогичное деяние за четыре дня до этого (10 сентября 2025 года).

Отсчёт срока лишения свободы начался с 15 сентября прошлого года, когда была задержана Элене Хоштария. Срок заключения истечёт примерно через год. Она находится в женском пенитенциарном учреждении в Рустави.